Вертолет Ми-8 авиакомпании "UTair-Вертолетные услуги" потерпел крушение 4 августа около 10 утра по местному времени. Авария произошла в Туруханском районе, в 180 км севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции N1 "Ванкор".

При взлете с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения вертолет столкнулся с другим Ми-8, взлетевшим чуть раньше. Он зацепился за внешнюю грузовую подвеску второго вертолета и упал. При столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака, машина полностью разрушилась и сгорела.

На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров — вахтовиков, которые летели на нефтеперекачивающую станцию. Все они погибли.

Второй вертолет, с грузом которого столкнулся разбившийся борт, сбросил подвеску и совершил посадку. Пассажиров на его борту не было, экипаж не пострадал.

Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения вертолета. По данным следствия, вертолет Ми-8 авиакомпании UTair на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета той же компании — трубы, которые перевозились на лебедке. В результате вертолет потерпел крушение.

"Вертолет, перевозивший на внешней лебедке трубы для нефтегазовой промышленности, взлетел на несколько минут раньше и пролетал мимо взлетавшего Ми-8 с пассажирами. После того как пассажирский вертолет набрал высоту дистанция между вертолетами оказалась минимальной и Ми-8 задел лопастями трубы", — сообщил источник в оперативном штабе на месте катастрофы.

Для работы на место происшествия были оперативно направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Это сотрудники, имеющие большой опыт расследования авиакатастроф, поэтому их участие в расследовании крайне важно на первоначальном этапе для проведения тщательного осмотра места происшествия и других следственных действий, сообщает сайт СК.

Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео с места крушения, на котором видно, что от вертолета в результате падения, последующего взрыва и пожара практически ничего не осталось.

В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего.

Бортовые самописцы разбившегося вертолета были найдены сразу после тушения пожара, однако установить причины катастрофы "черные ящики" вряд ли помогут, считают в оперативном штабе на месте ЧС.

Экипажи столкнувшихся в Красноярском крае вертолетов взлетали без диспетчеров, и должны были сами определить безопасную дистанцию. "Полет выполнялся по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на экипажах двух вертолетов", — заявил источник.

Вертолеты взлетали практически одновременно, между ними было расстояние менее километра. "При взлете правила безопасности были соблюдены. Однако в первые 7 минут полета произошло опасное сокращение дистанции", — сказал источник.

Отмечается, что полет происходил в "простых метеоусловиях, без осадков". По данным синоптиков, порывы ветра в северных районах края достигали 12 м/c, температура воздуха — порядка 15-20 градусов, шли небольшие дожди.

Разбившийся вертолет Ми-8 был выпущен в 2010 году, сообщили в пресс-служба авиакомпании UTair. "Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом", — сказали в авиакомпании. Оба вертолета были технически исправны. Они прошли предполетный осмотр.

В пресс-службе добавили, что командир разбившегося борта 1985 года рождения закончил Омское летное училище, налетал почти 6 тыс. летных часов, из которых 2,3 тыс. часов в качестве командира воздушного судна.

Среди погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае было семь уроженцев Башкирии и шесть жителей Красноярского края (два члена экипажа и четверо вахтовых рабочих).

Список 15 погибших пассажиров-вахтовиков: Муратов С.Х., Прокопьев И.А., Атнабаев В.С., Баязитов А.В., Микрюков О.С., Чичерин Р.П., Шайдуллин Р.И., Валитов А.Г., Овчинников Д.С., Горюхин А.А., Тяжельников С.В., Щербинин А.С., Веретенников С.А., Рыбак Б.В., Хисамутдинов К.Ш.

Список погибших членов экипажа: Кононов А.С. — командир экипажа, Иванов О. — 2-й пилот, Иванчин Л. — бортмеханик.