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Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.
Подполковника ВС Франции подозревают в измене в пользу России
© A.Didžgalvio nuotr.

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность", - сказала министр.

По его словам, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии.

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По утверждениям СМИ, его подозревают в передаче "крайне важной информации" российской разведке Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.

Источник в судебной системе страны рассказал агентству, что соответствующее обращение французского оборонного ведомства поступило в прокуратуру еще 22 июля этого года, а 29 июля началось расследование. Военнослужащий был задержан и помещен под стражу 21 августа.

При этом он не ответил на уточняющий вопрос о том, в сотрудничестве с какой именно иностранной державой подозревают указанного офицера.

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