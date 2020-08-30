Подполковника ВС Франции подозревают в измене в пользу России

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность", - сказала министр.
По его словам, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".
Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии.
По утверждениям СМИ, его подозревают в передаче "крайне важной информации" российской разведке Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.
Источник в судебной системе страны рассказал агентству, что соответствующее обращение французского оборонного ведомства поступило в прокуратуру еще 22 июля этого года, а 29 июля началось расследование. Военнослужащий был задержан и помещен под стражу 21 августа.
При этом он не ответил на уточняющий вопрос о том, в сотрудничестве с какой именно иностранной державой подозревают указанного офицера.
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