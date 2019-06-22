Подозреваемый в убийстве таксиста в Таллине застрелился на глазах полицейских

Пыхьяский префект Кристьян Яани на пресс-конференции сообщил, что незадолго до начала брифинга, полиция получила сообщение о том, что прохожий заметил похожего на Райво Юримяэ человека на автобусной остановке "Набала" (15 км от Таллинна). На сообщение отреагировал полицейский патруль, который нашел подозреваемого, у него в руках было оружие - пистолет ТТ. Юримяэ совершил самоубийство.
У Юримяэ было официальное разрешение на оружие и он действительно учился в Академии МВД, которую не закончил, но в полиции не работал. Юримяэ работал в Таллиннской тюрьме охранником. У подозреваемого не было проблем с душевным здоровьем и он ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По данным полиции, своих жертв он выбрал случайно, пока нет информации, что они где-то пересекались раньше.
Бывший работодатель подозреваемого Эйнар Авасту рассказал, что предполагаемый стрелок обращал на себя внимание своим агрессивным поведением, передает BNS. По словам Авасту, в пору работы бывали моменты, когда Юримяэ применял физическое насилие по отношению к другим работникам, если они были с ним в чем-нибудь не согласны.
Юримяэ – бывший таксист, который в свое время вел борьбу с так называемой таксистской мафией. В СМИ он описывал, как однажды ночью, пока он ожидал клиента, ему пробили шину предметом, похожим на шило.
"Те водители, которые были согласны каждый месяц платить мафии, им ничего не делали, а тех, кто отказывался, ждало наказание", - пояснял Юримяэ четыре года назад. В то время таксомафия ставила таксистов на "счетчик", требуя платить им определенную дань.
Юримяэ сетовал тогда же на то, что правоохранительные органы ничего не предпринимали для борьбы с таксомафией. "Пора наконец показать, что пока не появятся первые трупы, проблема так и не решится", - заявил тогда Юримяэ.
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