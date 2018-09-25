Адвокат задержанного Хеге Аакре сообщила, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, а конкретных доказательств сбора данных ему не предъявлено. Мужчина помещен под стражу на две недели и будет подавать апелляцию на эту меру пресечения, "как только появится возможность", сообщает ТАСС.

Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии выясняют, мог ли задержанный в стране гражданин РФ оставить в парламенте страны подслушивающие устройства. Об этом сообщило издание Aldrimer со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (PST).

"Мы в начальной стадии расследования. И здесь естественным элементом является техническое обследование. Мы также пообщаемся с людьми, которые наблюдали за ситуацией", - сказал представить PST Мартин Бернтсен. Он уточнил, что среди прочего будет проверено, не установлено ли где-то в здании парламента прослушивающее оборудование.

"Мы пытаемся выяснить, что задержанный делал в парламенте", - отметил Бернтсен. Кроме того, специалисты также проверят, пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны представителей парламента или участников семинара. Работа экспертов продлится две недели.

Полиция задержала мужчину в пятницу в аэропорту Осло, а в субботу суд принял решение поместить его под арест сроком на две недели. Россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии о незаконной разведывательной деятельности в отношении сведений, составляющих государственную тайну. Срок наказания по этой статье составляет три года тюрьмы.

Россиянин принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил 20-21 сентября в помещении парламента Норвегии. На этот семинар приглашаются сотрудники парламентов многих европейских стран. Данное мероприятие было посвящено внедрению цифровых технологий. В нем принимали участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.

Посольство РФ в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло, сообщив, что задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов. При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.