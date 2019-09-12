Цемах является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Что этому предшествовало: 7 сентября прокуратура Голландии попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.
9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха голландцам.
Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
11 сентября Голландия переквалифицировала Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
27 июня украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на территории оккупированной Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
Во время заседания суда прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. В Генеральной прокуратуре предположили, что Цемах может вернуться в ОРДО.
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В списке обмена был Цемах. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать его России.
Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
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