Запись, как утверждает издание, была сделана в Солсбери через несколько минут после того, как Петров и Боширов нанесли отравляющее вещество "Новичок" на ручку двери дома, где проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина, продающего коллекционные монеты.
Скотленд-Ярд 5 сентября объявил, что в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.
Британской полиции удалось практически поминутно восстановить маршрут передвижений Петрова и Боширова, прилетевших в Лондон 2 марта и покинувших страну 4 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ.
Российская сторона поставила выводы полиции Лондона под сомнение.
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