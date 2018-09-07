Британская газета Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Запись, как утверждает издание, была сделана в Солсбери через несколько минут после того, как Петров и Боширов нанесли отравляющее вещество "Новичок" на ручку двери дома, где проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина, продающего коллекционные монеты.

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Скотленд-Ярд 5 сентября объявил, что в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

Британской полиции удалось практически поминутно восстановить маршрут передвижений Петрова и Боширова, прилетевших в Лондон 2 марта и покинувших страну 4 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ.

Российская сторона поставила выводы полиции Лондона под сомнение.

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