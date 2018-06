Фотографию опубликовала на своем официальном сайте в "Инстаграме" сама канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о "спонтанной встрече между сессиями на саммите".

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились, и эксперты даже заговорили о возможности новой торговой войны.

Фотографию разместил и бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт:

This was once the West. pic.twitter.com/R5KLoU6eJV— Carl Bildt (@carlbildt) June 9, 2018