"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что намерен предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года.

В украинской православной церкви московского патриархата расценили назначения Вселенским патриархом двух экзархов в Украине, как "грубое нарушение". Об этом говорится в заявлении УПЦ МП.

"По благословению блаженнейшего митрополита киевского и всея Украины Онуфрия, отдел внешних церковных связей украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории украинской православной церкви", - утверждают в УПЦ МП.

Кроме того, там заявляют, что соответствующие назначения состоялись без ведома митрополита Онуфрия.

"Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будут лежать на Константинопольском Патриархате", - отмечают в УПЦ МП.

В то же время председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал назначение Вселенским патриархом экзархов в Украине "беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию московского патриархата", заявляют на сайте РПЦ.

"Такие действия не могут остаться без ответа", - добавил он.