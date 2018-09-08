Вселенский патриархат назначил в качестве своих двух экзархов в Киеве. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на официальное сообщение секретаря Синода.
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Bartolomėjus I Sumeloje, Turkijoje

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате", - говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Украинская церковь на финишной прямой: Константинополь контратакует  (9)
Вселенский патриарх Варфоломей намерен дать Украине автокефалию  (13)

Как сообщалось, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что намерен предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года.

В украинской православной церкви московского патриархата расценили назначения Вселенским патриархом двух экзархов в Украине, как "грубое нарушение". Об этом говорится в заявлении УПЦ МП.

"По благословению блаженнейшего митрополита киевского и всея Украины Онуфрия, отдел внешних церковных связей украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории украинской православной церкви", - утверждают в УПЦ МП.

Кроме того, там заявляют, что соответствующие назначения состоялись без ведома митрополита Онуфрия.

"Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будут лежать на Константинопольском Патриархате", - отмечают в УПЦ МП.

В то же время председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал назначение Вселенским патриархом экзархов в Украине "беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию московского патриархата", заявляют на сайте РПЦ.

"Такие действия не могут остаться без ответа", - добавил он.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Как Московский и Вселенский патриархи решают судьбу украинского православия (1)

Патриарх Вселенский Варфоломей встречается с...

В мире

Подготовка к автокефалии: Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве (2)

Вселенский патриархат назначил в качестве своих двух...

Приднестровье медленно движется в сторону Европы (10)

С тех пор, как украинский сосед сблизился с Евросоюзом,...

Во Флоренции туристам запретили есть на улицах - штраф до 500 евро (6)

Туристы, приезжающие со всего мира в знаменитый...

Министр обороны Франции: российский спутник был уличен в попытке шпионажа (10)

В пятницу, 7 сентября, выступая в подразделении...

Быстрый переворот: ДНР освободили от команды Захарченко за 11 минут (2)

Соратники убитого 31 августа главы ДНР Александра...

TOP новостей

Регуляторы стран Балтии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации (18)

Регуляторы передающих сетей Литвы , Латвии и Эстонии...

Kelyje iš Mnohopiljės į Ilovaiską pamuštas Rusijos kariuomenės tankas.

Август черных подсолнухов: что известно об Иловайской трагедии сегодня Специально для DELFI (66)

В чем значение Иловайской трагедии, и почему в Украине...

Макрон пообещал, что Франция первой в мире закроет все ТЭЦ (24)

Франция станет в будущем первой страной, которая...

Погода: такими жаркими осенние выходные бывают редко

8-го сентября в большинстве районов Литвы термометры...

В Viber появилась функция перевода (1)

Мессенджер Viber объявил об интеграции с переводчиком...