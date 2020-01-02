Поддержка Windows 7 будет прекращена 14 января

14 января 2020 года компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Активно предупреждать об этом пользователей в Microsoft начали в марте прошлого года при помощи уведомлений с рекомендацией перейти на Windows 10.
Neišvengiamas "Windows 10" atnaujinimas

Прекращение поддержки не означает немедленное отключение Windows 7, но после 14 января компания перестанет выпускать обновления безопасности для этой ОС, что поставит под угрозу владельцев ПК, работающих под управлением Windows 7.

"Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах. Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это", – говорится в сообщении Microsoft.

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Отметим, что Windows 7 все еще весьма популярна среди пользователей. По данным сервиса StatCounter, в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех OC Microsoft составляла 26,8%. При этом на долю Windows 10 приходилось 65,4%, а все прочие операционные системы Microsoft занимали менее 10%.

Как напоминает 3DNews, ОС Windows 7 поступила в продажу в октябре 2009 года и довольно быстро заняла лидирующее положение по количеству пользователей в мире. Сейчас этой ОС все еще активно пользуются корпоративные клиенты, которые не спешат переходить на Windows 10. Специально для таких компаний Microsoft предложит платные обновления Windows 7 в рамках программы Extended Security Updates (ESU). Первый год обслуживания по этой программе будет стоить 25 долларов за устройство, второй – 50 долларов, а третий – 100 долларов. Обновления в рамках программы ESU будут выпускаться до января 2023 года включительно. Для пользователей с Windows 7 Pro обслуживание обойдется в 50, 100 и 200 долларов соответственно.

NEWSru.com

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