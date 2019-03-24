Подавший SOS круизный лайнер добрался до порта Мольде

Круизный лайнер Viking Sky, подавший сигнал бедствия во время шторма у западного побережья Норвегии, в воскресенье, 24 марта, благополучно достиг порта Мольде. Это стало возможным после того, как команде удалось отремонтировать и запустить три из четырех двигателей судна и оно смогло вновь двигаться самостоятельно.

Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту попал в аварию из-за высоких штормовых волн во вторую половину дня 23 марта. Судно выполняло рейс по маршруту Тромсе - Ставангер, когда подало сигнал бедствия из-за выхода из строя двигателей.

По данным на утро 24 марта, с Viking Sky было эвакуировано около 400 человек. Спасательная операция продвигалась медленно, поскольку пассажиров приходилось по одному вытаскивать с палубы на зависший в воздухе спасательный вертолет. 17 человек были госпитализированы. Большинство пассажиров лайнера - граждане Великобритании и США.