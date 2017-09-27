Под украинским городом Винница загорелись склады с боеприпасами и оружием. Вечером во вторник, 26 сентября, в военной части "Ягуар" в Калиновском районе Винницкой области вспыхнул пожар, в результате которого начались взрывы на складах. По сообщениям очевидцев, осколки долетают до Винницы, которая находится в 25 километрах от складов.
Как сообщает телеканал "112.Украина", на территории горящих складов хранятся ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По неподтвержденным данным, общая масса боеприпасов превышает 185 тысяч тонн. Руководитель управления по связям с общественностью генерального штаба вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов.
Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания закрыто. Все дороги в районе перекрыты, железнодорожное движение прервано.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов привлечен 691 человек и 149 единиц техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Проведена эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. Причины пожара в военной части "Ягуар" выясняются.
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