Почтовая служба Facebook обнаружила посылку с зарином

В США в понедельник, 1 июля, были эвакуированы четыре здания, в которых располагаются офисы социальной сети Facebook. Кроме того, два человека были госпитализированы для профилактики в связи с возможным контактом с нервным веществом зарином. Это случилось после того, как одна из посылок в почтовом отделении компании в Силиконовой долине дала положительный результат на токсичное соединение. При этом представитель пожарной охраны города Менло-Парк, где базируется Facebook, сообщил, что люди, которые соприкоснулись с подозрительной посылкой, пока не проявили каких-либо симптомов воздействия зарина.
По словам представителя пожарной охраны, Facebook "проверяет все входящие посылки". Сотрудники почтовой службы увидели положительный результат теста и "инициировали свой стандартный протокол", добавил функционер. "Власти еще не идентифицировали найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий очищены, сотрудники могут туда вернуться", — сообщил представитель Facebook Энтони Харрисон. Делом занимаются агенты ФБР.
Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, используется в качестве химического оружия. Воздействие зарина может быть смертельным, однако, по словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, которые подвергаются умеренному воздействию зарина, обычно полностью выздоравливают.
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