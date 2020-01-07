Почти полмиллиона работников в Германии могут столкнуться с последствиями "Брекзита"

Нюрнбергский институт изучения рынка труда (IAB) опубликовал во вторник, 7 января, исследование о последствиях "Брекзита" для Германии. По данным экспертов, 460 тысяч рабочих мест в Германии непосредственно или косвенно связаны с экспортом в Великобританию, около 60 тысяч из них - в автомобильной промышленности.
Большинство работников, участвующих в германо-британской торговле, трудятся в регионе Северный Рейн-Вестфалия - более 90 тысяч занятых. В процентном же соотношении большинство рабочих мест, связанных с экспортом в Великобритании, - в Гамбурге и Рейнланд-Пфальце. Все они могут быть затронуты выходом Великобритании из ЕС, который планируется в конце января.
Великобритания - пятый по объемам торговый партнер Германии
В 2018 году Германия экспортировала в Великобританию товаров и услуг на сумму 109 миллиардов евро (6,8% от всего экспорта). Основные направления экспорта: автомобильная промышленность и машиностроение, продукты химии и фармацевтики. Импорт из Великобритании составил 63 миллиарда (4,5% от всего импорта).
Впрочем, эксперты не прогнозируют сильных потрясений на рынке труда Германии, который в 2019 году отметил наименьший уровень безработицы с момента объединения страны. "Жесткий "Брекзит", вероятно, окажет негативное влияние на экономику Германии. Однако, по мнению экспертов IAB, влияние на занятость будет, скорее, ограниченным" - отмечают авторы исследования, обращая внимание на то, что "Брекзит" не сокращает экспорт до нуля, а также может открыть новые торговые возможности для немецких компаний.
Кроме того, даже после выхода из ЕС в конце января, Великобритания остается на три года полноценным участником европейского рынка и Таможенного союза ЕС. В течение этого периода Лондон и Брюссель хотят заключить соглашение о партнерстве и свободной торговле.
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