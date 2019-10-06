Власти пытаются бороться с беспорядками с помощью комендантского часа и почти полного отключения интернета.
В субботу комендантский час был отменен, и небольшие группы протестующих возобновили акции. Центром протестов была городская площадь Тахрир, однако сейчас она заблокирована, сообщают местные СМИ.
Демонстрации рассматриваются как первый крупный вызов правительству премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди, пришедшего к власти около года назад.
На субботу назначено чрезвычайное заседание парламента, однако пока неясно, состоится ли оно.
Как и почему начались протесты?
Коррупция, высокая безработица и плохая работа государственных служб - основные причины недовольства молодых иракцев.
Беспорядки начались спонтанно, без формальных лидеров, в южных районах, населенных шиитами, и быстро распространились по стране.
В общей сложности 540 протестующих было арестовано, из них 200 человек по-прежнему остается под стражей, сообщили в парламентской комиссии.
Ирак обладает четвертыми по величине запасами нефти. Однако, по данным Всемирного банка, в 2014 году почти четверть населения страны жила на менее чем 1,9 доллара в день. В каждой шестой семье ощущается нехватка продовольствия.
В 2018 году уровень безработицы достигал 7,9% в год, но среди молодежи он вдвое выше. Почти 17% работоспособных иракцев могут найти лишь временную работу.
Страна все еще восстанавливается от последствий тяжелейшей войны с боевиками ИГ (организация запрещена в России), которые в 2014 году захватили значительную часть запада и севера Ирака.
По оценкам правительства Ирака и Всемирного банка, на восстановление страны понадобится не менее 88 млрд долларов.
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