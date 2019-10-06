Число погибших на демонстрациях в Ираке приблизилось к 100, свидетельствуют данные местной парламентской комиссии по правам человека. Еще около 3 000 человек получили травмы. Акции протеста начались пять дней назад, и пока властям не удается сдержать протестующих.
Irake per protestus žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 19
© Reuters / Scanpix

Власти пытаются бороться с беспорядками с помощью комендантского часа и почти полного отключения интернета.

В субботу комендантский час был отменен, и небольшие группы протестующих возобновили акции. Центром протестов была городская площадь Тахрир, однако сейчас она заблокирована, сообщают местные СМИ.

Демонстрации рассматриваются как первый крупный вызов правительству премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди, пришедшего к власти около года назад.

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На субботу назначено чрезвычайное заседание парламента, однако пока неясно, состоится ли оно.

Как и почему начались протесты?

Коррупция, высокая безработица и плохая работа государственных служб - основные причины недовольства молодых иракцев.

Беспорядки начались спонтанно, без формальных лидеров, в южных районах, населенных шиитами, и быстро распространились по стране.

В общей сложности 540 протестующих было арестовано, из них 200 человек по-прежнему остается под стражей, сообщили в парламентской комиссии.

Ирак обладает четвертыми по величине запасами нефти. Однако, по данным Всемирного банка, в 2014 году почти четверть населения страны жила на менее чем 1,9 доллара в день. В каждой шестой семье ощущается нехватка продовольствия.

В 2018 году уровень безработицы достигал 7,9% в год, но среди молодежи он вдвое выше. Почти 17% работоспособных иракцев могут найти лишь временную работу.

Страна все еще восстанавливается от последствий тяжелейшей войны с боевиками ИГ (организация запрещена в России), которые в 2014 году захватили значительную часть запада и севера Ирака.

По оценкам правительства Ирака и Всемирного банка, на восстановление страны понадобится не менее 88 млрд долларов.

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