Ранее в офисе Зеленского уже успели заявить, что перемирие, в случае его соблюдения, "является базовой предпосылкой реализации минских соглашений и открывает путь к выполнению других положений (этих — Ред.) договоренностей".

Но уже через несколько часов после начала режима прекращения огня с украинской стороны прозвучали обвинения в том, что противник его нарушает. Командующий Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил об обстреле со стороны пророссийских сепаратистов. Представители самопровозглашенной "ДНР" назвали заявление украинских военных "провокацией".

Стоит отметить, что это уже более чем двадцатая по счету подобная договоренность о полном и всеобъемлющем перемирии на линии разграничения на Донбассе с начала войны в 2014 году. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Подобный шаг всегда встречает сопротивление и со стороны патриотически настроенной части украинского общества. Уже вечером в понедельник, 27 июля, возле офиса президента Украины в Киеве была запланирована акция протеста. Ее организаторы настаивают: объявляя перемирие, украинская власть соглашается лишать бойцов ООС права открывать огонь и вести разведку, что может стать шагом к "поражению в войне".

Минские договоренности под угрозой?



Однако сомнения в целесообразности выполнения минских договоренностей, несмотря на миролюбивую риторику, в последнее время все чаще звучат и со стороны украинских властей. Так, 9 июля вице-премьер Украины и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что соглашения уже не отражают реалий на востоке Украины.

В своем блоге на сайте Atlantic Council он объяснил это следующим образом: "Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела вследствие дальнейшей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что такие аномалии лишают весь минский процесс его логики".

А уже 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы на октябрь этого года. При этом они не пройдут на территории неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и аннексированного Россией Крыма. Народные депутаты в соответствующем постановлении также привязали их проведение к "прекращению временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

С российской стороны в ответ звучала критика относительно заявления Резникова и решения украинского парламента. Во время упомянутой выше беседы Зеленского и Путина российский президент охарактеризовал постановление Верховной рады о проведении местных выборов как противоречащее минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, Путин выразил "серьезную озабоченность" в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений минских договоренностей и необходимости их пересмотра, отмечается на сайте главы РФ.

Удобный статус-кво в Донбассе



Впрочем, по словам председателя киевского Института мировой политики Евгения Магды, воспринимать украинские шаги как реальную попытку денонсировать минские соглашения не следует. По мнению эксперта, Киев не готов сделать подобный шаг, чтобы не выглядеть перед остальным миром как сторона, которая не стремится к дипломатическому решению конфликта на Донбассе. "А решение провести местные выборы без территорий ОРДЛО просто зафиксировало факт, что к осени достичь необходимых организационных предпосылок — в том числе и в сфере безопасности — для проведения выборов согласно любым условиям уже не получится", — указывает Магда.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко добавляет, что и с российской стороны никаких реальных шагов по денонсации минских соглашений ожидать не стоит. "Для Москвы последовательное выполнение договоренностей в российском прочтении — наиболее выгодный и безопасный сценарий разрешения конфликта на Донбассе", — говорит аналитик. По его словам, в Кремле уверены, что находятся в более выгодной позиции, поэтому будут продолжать переговоры в ожидании, что когда-то Киев все же пойдет на большие уступки.

Эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристина Герасимов (Cristina Gherasimov) также отмечает, что назначение Киевом выборов без участия ОРДЛО означает лишь то, что стороны конфликта так и не пришли к согласию относительно политических условий организации голосования и обеспечения его безопасности, но никоим образом не свидетельствует о желании Украины выйти из минских договоренностей. Она обращает внимание и на то, что шаги Киева не вызвали особенно острой реакции со стороны Москвы. Правда, РФ еще может использовать их в свою пользу, чтобы показать нежелание Киева сотрудничать в соответствии с духом минских соглашений. "Москва это использует, несомненно, когда для этого представится хорошая возможность", — предупреждает Герасимов.

Зеленский под давлением обстоятельств



По словам немецкого эксперта, решение Киева о местных выборах само по себе не может стать причиной эскалации противостояния на Донбассе, но в сочетании с определенными событиями на месте вполне способно позже стать одним из поводов для нового обострения.

Оптимизма относительно перемирия, которое началось в этот понедельник, не испытывает и Капитоненко. По его мнению, сохранение конфликта низкой интенсивности дает определенные преимущества каждой из сторон. "Зеленский может пойти на уступки и заплатить определенную цену, чтобы заморозить его (конфликт — Ред.) и назвать это миром, или заплатить еще большую цену за возвращение ОРДЛО, но уже сейчас понятно, что президент Украины видит ситуацию несколько по-другому, чем когда он приступал к исполнению своих обязанностей и когда мир казался гораздо более достижимым ", — говорит эксперт.

Он добавляет, что на фоне активного сопротивления части украинского общества, показывающего Зеленскому, за какую черту в его мирных инициативах заходить не следует, президент Украины может оказаться в ситуации своего предшественника Петра Порошенко, который также пришел к власти на фоне обещаний мира, но под давлением обстоятельств был вынужден перейти к более воинственной риторике.