Между тем, сторонники каталонской независимости, рассчитывавшие на поддержку ЕС в своем противостоянии с Мадридом, теперь упрекают Брюссель в двойных стандартах: почему, мол, Косово можно было отделиться от Сербии, а Каталонии от Испании нельзя?

Аналогичные упреки раздаются и из Москвы. Независимые эксперты считают, что подобные параллели безосновательны, поскольку ситуация в Косово, когда она отделилась, коренным образом отличалась от нынешнего положения в Каталонии.

Принципиальная позиция ЕС по нерушимости границ

"Государства Евросоюза придерживаются принципа нерушимости границ, который был сформулирован еще на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году", — заявил изданию Deutsche Welle профессор политологии Мадридского университета Рафаэль де Пабло Санчес. По его словам, негативное отношение ЕС к каталонской независимости объясняется "приверженностью европейцев именно этому принципу". Признание Косово явилось "своего рода исключением". И сделано оно было "ввиду особых обстоятельств", отметил профессор.

Он напомнил, что провозглашению независимости Косово в 2008 году "предшествовали трагические события". С начала 90-х годов, после того, как Белград ликвидировал косовскую автономию, этот край, считавшийся самым бедным в бывшей Югославии, стал объектом репрессий, ожесточенных боевых действий и этнических чисток. Жертвы, в основном мирные жители, исчислялись сотнями. Сотни тысяч бежали от войны и нищеты в соседние страны.

В 1999 году, продолжил профессор, в Косово были размещены миротворцы НАТО, и край перешел под опеку ООН. Таким образом, ко времени объявления независимости он уже 9 лет был "де факто" независим от Белграда.

"У Косово ничего общего с Каталонией"

"Что же касается Каталонии, то там, как известно, ничего подобного не происходило", — подчеркнул политолог. Так что "параллели с Косово и разговоры о двойных стандартах "лишены всякого смысла".

Сепаратистские настроения в Каталонии, по мнению Де Пабло Санчеса, "многие годы нагнетались искусственно". Местные "не в меру амбициозные политики" манипулировали общественным мнением. К примеру, они внушали каталонцам, что испанцы якобы "грабят их регион, обрекая его на нищету". Хотя известно, что уровень жизни каталонцев был и остается самым высоким в стране.

Утверждение Де Пабло Санчеса подтверждают и статистические данные. Их привел другой опрошенный DW эксперт — сотрудник Центра социологических исследований в Мадриде Эдуардо Гарсия Ребольо. Так, ВВП в Каталонии на душу населения составляет почти 28 тысяч евро. В среднем по Испании он равен 24 тысяч, а в Косово — 3300.

Заработки в Каталонии на 20-30 процентов выше среднеиспанских. Еще одно отличие Каталонии от балканского края, продолжил социолог, — число сторонников независимости. Если суверенитет Косово поддержали в свое время 90% жителей, то за независимость Каталонии высказываются не более 45% местного населения.

Чего ждать от предстоящих выборов в Каталонии

Тем не менее, по мнению Гарсия Ребольо, на выборах 21 декабря сепаратисты, несмотря на свое меньшинство, могут вновь, как это уже было в 2015 году, получить в региональном парламенте больше мандатов, чем сторонники единства с Испанией.

Дело в том, что в соответствии с испанской системой избирательных округов, голос гражданина крупного города "имеет меньший вес", чем небольшого населенного пункта. Так что мандаты в Испании часто достаются партиям, которые контролируют сельский электорат. А идеи независимости популярны как раз в провинциальной Каталонии. В то время как большинство жителей крупных городов — за единство страны.