Почему выборы в Европарламент важны для России

В ответ на аннексию Москвой украинского Крыма и поддержку боевиков в Донбассе Брюссель практически полностью заморозил политическое сотрудничество с Россией. В ближайшие пять лет отношения между Россией и ЕС будут во многом зависеть от нового состава Европарламента, выборы в который проходят с 23 по 26 мая.

Европарламент и санкции в отношении России

Если говорить о нынешнем составе Европарламента, его позиция по отношению к России более жесткая, нежели официальная политика ЕС, которую определяют главы МИД всех государств-членов. В резолюциях, принимаемых большинством голосов, евродепутаты неоднократно призывали усилить санкции в отношении РФ, в частности за нарушение ею территориальной целостности и суверенитета Украины.

Правда, на санкционную политику ЕС Европарламент имеет лишь опосредованное влияние. Так, если после выборов среди евродепутатов сохранится широкая поддержка санкций в отношении России, то сторонникам ослабления ограничительных мер, будет намного труднее продвигать эту идею в Совете ЕС, отвечающем за принятие санкций. И напротив, если в Европарламенте окажется большое число противников санкционной политики, это может подтолкнуть правительства стран, критиковавших штрафные меры в отношении России (таких, например, как Италия), в дальнейшем голосовать против них.

Европарламент и гражданское общество в России

Несмотря на пробуксовывание политического диалога между Брюсселем и Москвой, Европарламент высказывается за содействие развитию гражданского общества в России. К примеру, в принятой в марте резолюции евродепутаты призывают предоставлять долгосрочные визы российским правозащитникам и членам их семей, а также увеличить финансирование тренингов для журналистов из РФ.

Для некоторых европейских проектов, в которых участвует Россия, немаловажную роль играет формирование бюджета ЕС, за который голосуют евродепутаты. Сейчас идут переговоры по поводу долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы. Какие именно цифры в него заложат, будет зависеть от состава нового Европарламента. Для России это важно, в частности, в связи с финансированием программы Erasmus+, позволяющей студентам и ученым учиться и стажироваться в странах ЕС. Еврокомиссия предложила увеличить финансирование Erasmus+ на период 2021-2027 годов - вдвое, до 30 миллиардов евро.

Состав Европарламента: число критиков РФ может сократиться

Позицию Европарламента в отношении России в нынешнем созыве формировали пять из восьми фракций. Это Европейская народная партия (ЕНП), социал-демократы, Европейские консерваторы и реформисты, либералы и "зеленые". В противовес им по вопросам, касающимся России, почти полным составом голосовали левые, евроскептическая "Европа за свободу и прямую демократию" и правопопулистская "Европа наций и свобод", активно критиковавшая санкции в отношении Москвы.

После нынешних выборов соотношение сил в Европарламенте может измениться. Согласно результатам опросов, приверженцы нынешней позиции в отношении РФ сохранят большинство, хотя оно и сократится. Ожидается, что наибольшие потери понесут ЕНП и социал-демократы, придерживающиеся жесткого курса в отношении Москвы. А вот правых популистов, объединившихся вокруг вице-премьера Италии Маттео Сальвини, может ждать наибольший прирост голосов.

Вместе с тем в новый Европарламент не баллотируется ряд депутатов, известных как "друзья Украины" и отстаивавших более жесткую позицию ЕС относительно политики российского президента Владимира Путина. Среди них немцы Ребекка Хармс и проработавший во всех восьми созывах Европарламента Эльмар Брок, а также эстонец Тунне Келам. Поскольку за конкретные страны и регионы в каждой фракции Европарламента отвечают всего несколько человек, позиция этих парламентариев в отношении России и будет определять позицию всей фракции.