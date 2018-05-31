Во всяком случае, от этого ощущения трудно избавиться, наблюдая за высказываниями американского президента: то он приветствует встречу, то отменяет ее, то снова соглашается встретиться.

Однако, по мнению ряда экспертов, в поведении Трампа есть логика: у северокорейского режима не должно возникнуть впечатления, что США готовы на уступки.

Похожего мнения придерживаются и в Пхеньяне. Тем более когда первые шаги навстречу примирению уже сделаны - объявлен мораторий на ядерные и баллистические испытания и взорван полигон в Пхунгери.

Однако Пхеньян, тем не менее, пошел на попятную. Некоторые аналитики высказывают предположение, что сама идея саммита родилась в головах северокорейских стратегов в результате резкого ухудшения отношений с Китаем.

Один друг - хорошо

Ким Чен Ын, действительно, попортил немало крови Пекину несвоевременными ядерными испытаниями и ракетными пусками - настолько, что Китай, вопреки обыкновению, поддержал очередное ужесточение санкций против Северной Кореи и с энтузиазмом взялся за их исполнение.

"Потеря лица" в восточной культуре - вещь унизительная, и Си Цзиньпин, принимая в Пекине Ким Чен Ына, под объективами камер читал ему лекцию, а тот, как прилежный ученик, записывал.

Периоды заметного охлаждения и воинственной риторики в отношениях Китая и Северной Кореи случались еще со времен Мао, но тогда северокорейские лидеры обычно обращались к Москве - собственно, больше с ними нигде не разговаривали. В этот раз Пхеньян пошел ва-банк и протянул оливковую ветвь не только Южной Корее (что, в общем, ожидаемо, принимая во внимание смену руководства в Сеуле), но и злейшему врагу - Соединенным Штатам.

Сеул-миротворец

В Сеуле внезапный приступ миролюбия поддержали, и это тоже неудивительно: новая политика (или, скорее, набор жестов) Трампа в отношении Северной Кореи сделала перспективу силового разрешения кризиса на полуострове весьма вероятной, а Южная Корея фактически находится в заложниках у Северной. Если до территории США в случае возможного конфликта долетит одна-две ракеты (которым еще надо преодолеть системы ПРО), то южнокорейскую столицу мгновенно сотрет с лица земли северокорейская артиллерия.

Очевидно, от провала переговоров Сеул (и в известной степени Токио) теряет больше всех, поэтому там с такой охотой откликнулись на примиренческий тон северокорейского руководства. При этом главной задачей остается отнюдь не объединение Кореи, о котором на декларативном уровне столько говорится по обе стороны границы.

В ближайшем будущем объединение не выгодно ни Сеулу, ни Пхеньяну - слишком большой шок для обеих систем. Специалист по региону Андрей Ланьков вообще считает, что объединение невозможно в принципе: только поглощение Северной Кореи Южной в результате какого-то революционного сценария.

Смягчение северокорейской позиции вряд ли можно считать случайным: во-первых, в Пхеньяне всерьез опасаются, что от воинственной риторики в адрес режима Дональд Трамп перейдет к воинственным действиям, а во-вторых, ядерная программа КНДР, похоже, принесла плоды, и страна теперь располагает не только ядерными зарядами, но и средствами их доставки. Теперь можно и помириться с проклятыми империалистами, пусть и ненадолго.

Несвоевременное миролюбие

Однако это миролюбие ставит всех участников потенциального мирного процесса в непростое положение.

В идеале Соединенным Штатам хотелось бы получить полностью безъядерную Северную Корею. Но предположить, что северокорейский режим откажется от единственной по сути гарантии своей безопасности, сложно, особенно после заявлений американских чиновников о "ливийской модели" разрешения кризиса. А об этом говорил не кто иной, как новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Поминал Ливию и вице-президент Майк Пенс.

В Пхеньяне, видимо, полагают, что сделанных шагов - моратория на испытания и демонтажа ядерного полигона - уже достаточно для того, чтобы получить что-то взамен. Например, признание Северной Кореи и подписание мирного договора (формально война между Севером и Югом не окончена, стороны лишь соблюдают перемирие).

Пойти на это Дональду Трампу не позволяет его собственная риторика и общее преобладание "ястребов" в его окружении. Существует даже теория, что постоянное откладывание встречи Трампа и Кима под довольно обидными для Пхеньяна предлогами - это попытка вывести режим из равновесия с тем, чтобы он сам хлопнул дверью, не оставив никаких других вариантов разрешения кризиса, кроме военного.

Своим избирателям Трамп должен предъявить убедительную победу над северокорейским режимом: что-то вроде "Северокорейские ракеты нам больше не угрожают, потому что у Северной Кореи их больше нет!" Ну, или нанести удар по КНДР, если эти конспирологические теории верны.

Для Сеула на карту тоже поставлено многое. На немедленное объединение с северянами здесь не рассчитывают, но разрядка на полуострове - это, безусловно, хорошая новость. И наоборот, срыв переговоров и возвращение к диалогу в духе "моя ядерная кнопка больше" Южной Корее совершенно не нужны, поскольку перспектива большой войны и миллионных потерь в таком случае приобретает вполне реальные очертания.

Поэтому Сеул с такой настойчивостью подключился к организации переговоров и поддержанию их на плаву. По некоторым сведениям, если встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре все же состоится, на ней будет присутствовать и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Интересы Поднебесной

В Пекине за развитием ситуации тоже наблюдают со смешанными чувствами.

С одной стороны, военный конфликт на своих южных границах Китаю, конечно, не нужен, тем более конфликт потенциально ядерный. Перспектива, конечно, маловероятная, но все же вполне реальная.

С другой стороны, излишняя самостоятельность Пхеньяна во внешней политике вызывает в Пекине раздражение. Китайцев можно понять: без их поддержки северокорейский режим не выживет. К тому же Северная Корея - это буфер между Китаем и США, чьи военные обильно представлены на территории Южной Кореи.

Допустить отдаление Пхеньяна от Пекина, не говоря уже об уходе его в орбиту Южной Кореи (и, соответственно, США) плохо с точки зрения регионального баланса сил. Тем более что отношения США и Китая сейчас тоже не в лучшей форме.

Китайских стратегов утешает то обстоятельство, что так далеко Ким Чен Ын наверняка не пойдет. Среди корееведов вообще популярно мнение, согласно которому внезапная уступчивость северокорейского режима объясняется только угрозой, которую представляет непредсказуемая политика американского президента, и продлится эта уступчивость ровно столько, сколько Трамп и его "ястребы" будут сидеть в Белом доме.

В мире фэнтези

Правда, есть и более оптимистичный сценарий, согласно которому мирный процесс на полуострове все же сдвинется с мертвой точки. В перспективе это означает более глубокое взаимодействие обеих Корей на всех уровнях, закономерным следствием которого станет возникновение в регионе нового независимого игрока, который, вдобавок, вообще может присоединиться к антикитайскому лагерю (такие настроения в Южной Корее уже существуют).

Правда, при определенном богатстве фантазии можно допустить, что в результате встречи Трампа и Кима на столе переговоров окажется готовый к подписанию мирный договор.

В случае его подписания (а Дональд Трамп способен и на такое) Северная Корея и США официально перестанут быть врагами. При благоприятном развитии событий американский и южнокорейский бизнес начнут осторожно нащупывать почву в Северной Корее.

А в Южной Корее (к вящему удовольствию Пекина) начнут задавать вопросы о необходимости пребывания в стране такого количества американских военных.

Вновь открывшуюся миру ядерную державу начнут тянуть в антикитайский блок соседи. Отсутствие китайской помощи (а в этом случае она наверняка прекратится) компенсируют новые союзники.

Однако сначала Трамп и Ким должны договориться о ядерном разоружении. Поэтому реализация этого сценария по состоянию на сегодня, видимо, все же лежит за границами возможного.

Мирный процесс не закончен

Еще одна особенность дипломатических маневров вокруг Северной Кореи - это весьма неявное участие в них Японии и России.

Обе страны - участницы шестистороннего переговорного процесса, в рамках которого до сих пор пытались разрешить северокорейский кризис.

Северная Корея балансирует на грани. Что, если она оступится?

Глава российского МИД Сергей Лавров в четверг встречается со своим северокорейским коллегой. Накануне он заявил, что задачу денуклеаризации полуострова трудно решить одним махом, и на финальном этапе этого процесса не избежать многосторонних переговоров с участием всех членов "шестерки".

Тем временем японский премьер Синдзо Абэ на днях встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они тоже обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и сошлись во мнении, что необратимая денуклеаризация необходима, и для того, чтобы Северная Корея шла в правильном направлении, Россия и Япония будут поддерживать тесные контакты.

Эти заявления никак не назовешь дипломатической победой. Однако следует помнить, что ядерное разоружение, объединение полуострова и прочие надежды оптимистов - это далекое и неочевидное будущее.

А предотвращение военной конфронтации на полуострове - это задача насущная. Насколько долговечным окажется соглашение Ким Чен Ына и Дональда Трампа (при весьма вольном допущении, что оно все же случится) - на этот вопрос аналитики сегодня ответить не готовы.

А значит, шестисторонний переговорный процесс, задача которого - создать условия, при которых мир на полуострове может быть гарантирован независимо от того, кто находится у власти в Пхеньяне или в Вашингтоне, - по-прежнему актуален.