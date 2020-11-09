Почему во Франции так много мусульман становятся радикалами

После ножевой атаки в Ницце 29 октября, в ходе которой были убиты три посетителя базилики Нотр-Дам, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил со скандальным заявлением. Мусульмане имеют право на убийство "тысяч французов " в качестве расплаты за их деяния в колониальную эпоху, написал он в Twitter. Эта запись, впрочем, в скором времени была удалена по требованию французских властей.

Призывы к насилию раздавались и в ходе антифранцузских протестов в разных странах мусульманского мира — к примеру, в Пакистане, Ливане, Индонезии и Бангладеш. Протестующие держали в руках плакаты с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона и призывом "обезглавить богохульника". "От виртуальной ненависти до реального насилия — один шаг", — в ответ на происходящее заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция объявила исламистам войну"



Антифранцузские демонстрации начались после слов Эмманюэля Макрона о том, что ислам переживает кризис. 16 октября под Парижем было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Выступая на траурной церемонии в память о педагоге, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", — добавил он.

Позднее президент Франции опубликовал ряд сообщений на своей странице в соцсети Twitter на французском, английском и арабском языках, в которых подчеркнул приверженность Франции универсальным ценностям. "Мы уважаем все различия в духе мира. Мы не признаем сеяние ненависти и защищаем разумный способ ведения дискуссии", — написал он.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что Франция объявила войну исламизму как внутри страны, так и за ее пределами, и предупредил об угрозе новых терактов. Французские власти дополнительно мобилизовали тысячи полицейских и военных — в первую очередь, для защиты церквей и школ.

Еще в феврале Эмманюэль Макрон объявил о начале кампании против политического ислама и "исламского сепаратизма". Помимо прочего, президент подверг критике имамов, поддерживающих связи с салафитами и исламистским движением "Братья мусульмане" и чьи проповеди направлены "против республики". По этой причине президент Франции намерен в будущем запретить имамам, прошедшим обучение за рубежом, проповедовать во Франции.

Исламисты берут под контроль пригороды Парижа?



Такая инициатива Макрона, с которой он выступил еще до недавних атак в Париже и Ницце, должна была стать ответом на опасения многих французов по поводу усиливающейся радикализации мусульман в социально неблагополучных пригородах Парижа.

То, что для подобных опасений действительно есть основания, подтверждают и наблюдения бывшего мэра Сарселя — небольшого городка под Парижем — Франсуа Пупони. В своей книге под названием "Эмираты республики: как исламисты берут пригороды под свой контроль" он описывает, как группа из 100-200 исламистов и мелких преступников может терроризировать до 60 000 рядовых граждан, включая мусульман, христиан, евреев и представителей других религиозных и этнических групп.

В Европе растет влияние "Братьев мусульман"



Распространению радикального ислама во Франции посвящено и одно из исследований, проведенных аналитическим центром "Институт Монтеня" в Париже. По мнению его автора Хакима Эль Каруи, этой тенденции способствовал ряд факторов. К примеру, Саудовская Аравия на протяжении многих лет использовала доходы от продажи нефти для распространения по всему миру ультраконсервативного ваххабизма. А во Франции, где проживает свыше шести миллионов мусульман, учения саудовских проповедников пользуются спросом.

Кроме того, после "арабской весны" и успеха политических партий, связанных с "Братьями мусульманами" в таких странах, как Тунис, возросло и влияние европейской сети "Братьев мусульман", рассказывает Эль Каруи. "Это транснациональное мусульманское сообщество. Оно разделяет цели ближневосточных групп, однако проводит свою собственную политику", — поясняет аналитик.

Одна из причин радикализации — социальное неравенство



Среди членов организации все большей популярностью пользуются идеи салафизма — ультраконсервативного ислама. Салафиты понимают Коран буквально, живут согласно своей вере, как во времена пророка Мухаммеда, и противопоставляют себя "падшему Западу". Цель салафитов — полное отделение от остального общества и формирование сообщества, живущего по своим правилам.

Согласно опросу, проведенному "Институтом Монтеня", 28 процентов живущих во Франции мусульман поддерживают идею разделения общества. Такое желание президент Макрон называет сепаратизмом, то есть, стремлением сформировать параллельное общество. "Исламистский сепаратизм несовместим со свободой и равенством, с неделимостью республики и необходимым единством нации", — заявил Макрон. Однако некоторые группы французских мусульман, похоже, уже давно не разделяют эти идеалы.

В своей книге "Территории, оккупированные исламистами" социолог Бернар Ружье описывает то, как под контролем исламистов оказались целые кварталы французских городов. Важными факторами, способствующими радикализации французских мусульман, являются социальное неравенство, безработица и преступность, подчеркивает он. Одним из основных рассадников исламистской идеологии стали тюрьмы, указано в книге.

Макрон может ужесточить риторику в отношении мусульман



Левые политики Франции считают, что рост популярности радикального ислама вызван исключительно социальными причинами, и предостерегают власти от исламофобии. В свою очередь правые силы страны — в особенности правопопулистская партия "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") и ее лидер Марин Ле Пен — годами подогревали страхи избирателей перед исламизацией французского общества и наживали на этом политический капитал.

Тот факт, что предполагаемый нападавший из Ниццы оказался гражданином Туниса, недавно прибывшим в ЕС и не имеющим статуса беженца во Франции, только усиливает призывы к ужесточению политики властей в отношении мигрантов. Так, депутат французского парламента Эрик Киотти заявил, что Франция должна ​​создать "свой собственный Гуантанамо", чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Эмманюэль Макрон понимает, что в борьбе с исламистами невозможно одержать победу с помощью мер, которые еще больше раскалывают страну. Однако в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране весной 2022 года, он должен привлечь на свою сторону хотя бы умеренное крыло консервативных избирателей. И если во Франции будет все больше атак, подобных нападению на базилику в Ницце или убийству учителя истории в Париже, то риторика Макрона в отношении мусульман, скорее всего, ужесточится.