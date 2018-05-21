Почему в Брюсселе не спешат с приостановкой "безвиза" для Грузии

Если граждане Молдавии могут путешествовать по территории Евросоюза без виз с 2014 года, то грузины и украинцы получили такую возможность лишь в 2017-м. Ждать им пришлось несколько дольше не только из-за более позднего выполнения условий Киевом и Тбилиси, но и вследствие задержки со стороны ЕС. Правительства некоторых стран-членов Европейского Союза настаивали на том, чтобы Брюссель вначале разработал и ввел в действие механизм временной приостановки безвизового режима, который необходим для предотвращения злоупотреблений визовой либерализацией. Механизм был введен в марте прошлого года, после чего Грузия получила "безвиз".

Грозит ли Грузии отмена "безвиза"

К введению нового механизма привели опасения Берлина по поводу возможного ухудшения криминогенной ситуации в Германии и в ЕС. Ведь именно грузинские организованные преступные группировки причастны к значительной части квартирных краж в ФРГ, о чем много раз сообщали немецкие СМИ со ссылкой на данные полиции.

Все больше граждан Грузии подают прошения о предоставлении им убежища в ФРГ. А немецкие власти долго их рассматривают и в большинстве случаев отвечают отказом. Лишь приблизительно двум процентам соискателей убежища из Грузии разрешают остаться в Германии. Часть из них используют время ожидания для совершения преступлений, заявляют в Федеральном управлении криминальной полиции Германии.

Между тем риск или угроза безопасности, в частности, рост серьезных преступлений со стороны граждан третьей страны является одним из 4 оснований для запуска европейского механизма приостановления безвизового режима. Кроме того, для Грузии может быть актуальным и еще одно основание - существенный рост, более чем на 50 процентов, количества заявлений о предоставлении убежища. Только за первые три месяца этого года немецкие федеральные органы зарегистрировали 1771 ходатайство о предоставлении убежища от граждан Грузии - почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает dpa.

Когда могут применить механизм приостановки "безвиза"

Мониторинг ситуации по злоупотреблению визовой либерализацией проводит Еврокомиссия. Она же и принимает решение, следует ли временно - на срок девять месяцев - возвращать визовый режим для граждан того или иного государства. Если какая-либо страна ЕС фиксирует на протяжении двух месяцев наличие оснований для приостановки "безвиза", она может известить об этом Еврокомиссию.

Так, еще в феврале 2018 года правительство немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия призвало власти Германии принять меры для приостановки безвизового режима для граждан Грузии. Но Берлин на этот шаг не пошел. Как сообщил DW пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брайдтхардт , ведомство пока не получало никаких уведомлений по поводу запуска механизма приостановки. В то же время он отметил, что "Еврокомиссии известно об этой проблеме, и мы уже выразили нашу обеспокоенность грузинским властям".

В Брюсселе уверяют, что Тбилиси готов принять конкретные меры для решения вопроса нерегулярной миграции из Грузии в ЕС. Кроме того, в Еврокомиссии приветствуют двусторонние контакты с правительством Грузии некоторых стран ЕС, в частности, ФРГ. "Еврокомиссия готова поддержать Грузию: вместе с Европейским агентством охраны внешних границ мы рассмотрим эффективные практики сокращения угроз нерегулярной миграции", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Деликатная тема

Хотя цифры и кажутся достаточными для запуска механизма приостановления безвизового режима в отношении Грузии, пока каких-либо официальных заявлений на этот счет в Брюсселе не делали. Этот инструмент является достаточно жестким. Поэтому европейские политики проявляют осторожность.

Некоторые из евродепутатов, к которым обращалась DW, не захотели комментировать ситуацию. Согласился на разговор член делегации Европарламента по сотрудничеству с Грузией, Азербайджаном и Арменией Лукас Мандль из фракции "Европейской народной партии".

"Мы хотим экономического сотрудничества с Грузией в обоюдных интересах для развития благосостояния всех сторон. И визовая либерализация является элементом, демонстрирующим стремление к хорошему экономическому сотрудничеству", - сказал депутат из Австрии. Однако, по его словам, когда визовой либерализацией злоупотребляют, например, для подачи заявлений на убежище, не имеющих реальных оснований, тогда можно применить механизм приостановки "безвиза", пока проблема не будет решена.

Политик осторожно уклонился от ответа на вопрос, не пришло ли время применить эту меру и в отношении Грузии. "Механизм приостановки есть в наличие как санкция. ЕС является дееспособным и должен действовать, если есть случаи злоупотребления", - сказал Мандль, но подчеркнул, что прибегать к такому шагу можно лишь в случае, если злоупотребления доказаны.

А на вопрос, был ли механизм приостановки действенным как фактор профилактики злоупотреблений, Мандль ответил так: "Как только его запустят, он продемонстрирует свою эффективность во всех направлениях, поскольку все будут видеть, что ЕС не только говорит, но и действует".