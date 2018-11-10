На мировом рынке нефти несколько месяцев царила нервозность из-за планов США вновь ввести санкции против Ирана. Их цель - заставить Тегеран заключить новую сделку по своей ядерной программе. Ведь американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из действующей международной договоренности, считая, что она не предотвратит создания Исламской Республикой ядерного оружия.

Исключения для крупнейших покупателей иранской нефти

Ожидание санкций привело к существенному росту нефтяных котировок в мире, потому что США намеревались полностью перекрыть каналы экспорта иранской нефти, пригрозив штрафными мерами всем ее покупателям. И вот с 5 ноября санкции действуют, однако нефть на мировом рынке не дорожает, а, наоборот, дешевеет, причем весьма быстро.

Нефтяные санкции оказались совсем не такими жесткими, как ожидалось: Вашингтон сделал исключение для восьми стран, разрешив им в течение 180 дней по-прежнему приобретать главный экспортный товар Ирана. В этом списке оказались шесть азиатских импортеров - Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также совершенно неожиданно два государства-члена Европейского Союза: Греция и Италия.

Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил сделанные исключения "специфическими обстоятельствами", не уточнив, что именно имеет в виду. Для Евгения Вайнберга (Eugen Weinberg), возглавляющего во Франкфурте-на-Майне аналитическое управление по сырьевым рынкам немецкого банка Commerzbank, "специфика" более чем очевидна: в список попали "крупнейшие покупатели иранской нефти".

Стратегические партнеры и тактические соображения в Азии

Таким образом, Вашингтон все-таки не стал "рубить с плеча" и, по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев, не будет пытаться полностью заблокировать нефтяной экспорт Ирана. По всей видимости, это, во-первых, связано с опасениями резкого удорожания нефти на мировом рынке и тем самым в Америке, что не понравилось бы избирателям Трампа. А за ближайшие полгода злейший враг Ирана и союзник США - Саудовская Аравия - могла бы, нарастив добычу, стабилизировать мировые цены.

Во-вторых, со всеми включенными в список азиатскими странами связаны определенные стратегические интересы и тактические соображения США. Так, бедные на собственные энергоресурсы Япония, Южная Корея и Тайвань - ключевые союзники Америки в дальневосточном регионе. С Китаем Вашингтон ведет сейчас крупномасштабную торговую войну и, видимо, пока не хочет обострять ее еще и войной энергетической. Турция - партнер по НАТО и важный игрок на Ближнем Востоке. Индия - просто очень большая страна с огромным рынком, которую не хотелось бы отталкивать от себя.

Судя по сообщениям СМИ, Вашингтон в преддверии введения санкций против Ирана вел переговоры со всеми этими азиатскими государствами. А вот для европейских стран, заверял еще не так давно госсекретарь Майкл Помпео, никаких исключений делаться не будет. Тем не менее разрешение и дальше покупать иранскую нефть совершенно неожиданно получили Греция и Италия. Почему?

Поддержка поклонников Дональда Трампа в Риме?

Можно предположить, что вашингтонская администрация испытывает особые симпатии к нынешнему популистскому правительству Италии, взявшему курс на обострение отношений с Евросоюзом. Тем более, что его глава Джузеппе Конте неоднократно хвалил Дональда Трампа за его экономическую политику и объявил свою страну "привилегированным партнером по переговорам" с США в Европе.

Так что вполне возможно, что за демонстративной поддержкой Рима стоит стремление Вашингтона усилить конфликты внутри ЕС и тем самым ослабить позиции Брюсселя в торгово-экономических переговорах с Америкой.

Сделанное для Италии исключение тем более удивительно, что итальянский энергетический концерн Eni, как он заверил DW, в настоящее время с Ираном не работает. В то же время Eni в своем письменном ответе подчеркивает, что в данный момент анализирует решение Вашингтона, чтобы понять, в какой мере поставки из Ирана могли бы способствовать диверсификации итальянского импорта нефти.

Дело в газопроводе из Израиля через Грецию в Италию?

Кроме того, включение в список Италии и Греции может быть связано с огромными запасами газа в восточной части Средиземного моря и планами проложить большой газопровод из Израиля в Европу. Тут у Америки самые разные интересы.

Израиль - ключевой союзник США. И в Вашингтоне, естественно, заинтересованы в укреплении его экономики и энергетической независимости. Освоением шельфовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" у израильских берегов занимается американская фирма. К тому же поставки природного газа из этого региона в Евросоюз составили бы конкуренцию "Газпрому": Дональд Трамп неоднократно возмущался чрезмерной, на его взгляд, энергетической зависимостью ЕС от России.

Ожидается, что принципиальное решение о прокладке газопровода East Med Gas Pipeline длиною 2 тысячи километров мощностью 9-12 миллиардов кубометров в год от побережья Израиля через Кипр, Крит и континентальную Грецию в Италию будет принято в 2019 году. В проекте намерены участвовать греческая газовая компания DEPA и итальянский энергетический концерн Edison.

Логично предположить, что все это могло способствовать решению Вашингтона разрешить Италии и Греции покупать подешевевшую из-за американских санкций иранскую нефть.