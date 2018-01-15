Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан объявил, что распорядился заморозить обмен разведданными с США. Это стало очередным витком в набирающей обороты ссоре между США и Пакистаном. Но насколько это важно?
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Отношения между Вашингтоном и Исламабадом оказались в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан "во лжи и обмане" в своем первом новогоднем твите 1 января.

С тех пор Вашингтон объявил, что прекратит оказывать любую поддержку Пакистану в сфере безопасности. Пакистанские политики поспешили выразить тревогу: министр иностранных дел сказал, что страны уже не являются союзниками, а командующий армией заявил, что он чувствует себя преданным.

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Однако, несмотря на эту риторику, на самом деле обе стороны реагируют на происходящее куда более осторожно, чем может показаться.

Американские чиновники заявили, что приостановление помощи в сфере безопасности является временным и что затраченные Исламабадом на борьбу с терроризмом деньги могут по-прежнему возмещаться в каждом конкретном случае - в зависимости от измеримой отдачи со стороны Пакистана.

В то же время многие понимают, что заявление Хана является по большей части символическим.

Прежде всего потому, что Пакистан в течение последних двух десятилетий уже значительно ограничил объем разведывательных данных, которыми он делился с США.

Конфликт интересов
США и Пакистан были союзниками с начала 1950-х годов, когда американцы стали оказывать Исламабаду экономическую помощь и сотрудничать в сфере безопасности.

В период между 1959 и 1970 годами Пакистан предоставлял ЦРУ базу около Пешавара, которая использовалась для прослушивания и перехвата радиосообщений из Советского Союза.

И в течение 1980-х годов две страны тесно сотрудничали в ходе войны в Афганистане, которая в основном велась с пакистанской территории афганскими боевиками, организованными и подготовленными разведывательным подразделением пакистанской армии - Пакистанской межведомственной разведкой (ISI).

Однако после нападений 11 сентября 2001 года на США между двумя странами возник конфликт интересов. Американцы установили физическое военное присутствие в Афганистане и стали использовать Пакистан в качестве маршрута снабжения, а также для разведки на местности.

Договоренность заключалась в том, что США использовали технологии - такие как перехватывание сообщений и беспилотные летательные аппараты - для сбора разведывательных данных, а Пакистан обеспечивал разведанные, добытые людьми.

Ценность этого соглашения заключалась в том, что исламистские боевики, которые были главным противником США, были сосредоточены в пограничном районе северо-западного Пакистана и могли быть побеждены только пакистанской помощью.

Проблема же в отношениях заключалась в том, что в 1980-х годах Пакистан научился использовать эти группы для борьбы с индийским влиянием в Афганистане. И пакистанские власти не могли себе позволить потерять этот ценный инструмент.

Таким образом, пока Пакистан публично заявлял, что поддерживает возглавляемую США коалицию в Афганистане, на деле он создал условия для того, чтобы эти группы проникли на пакистанскую территорию и укоренились в федерально управляемых племенных районах (Fata) вдоль границы с Афганистаном.

И хотя пакистанцы действительно предоставляли информацию, чтобы помочь США убить или захватить нескольких лидеров "Аль-Каиды" в своих племенных районах, ни один крупный лидер "Талибана" или "Хаккани", которых Пакистан использовал в качестве своих доверенных лиц в Афганистане, не был сдан американцам ни разу.

Проблемы с "Талибаном"
Единственным исключением стал захват в 2010 году главного военного командующего талибов Муллы Бирадара. Но многие считают, что устранение Бирадара было на руку пакистанскому истеблишменту, поскольку он тайно вел мирные переговоры с афганским правительством, которое постепенно сближалось с Индией.

Пакистан действительно помог США нанести удар по некоторым командирам так называемого движения пакистанских талибов - таким, как Байтуллах Махсуд и некоторым другим, - но это произошло потому, что эти группировки ополчились против Пакистана после штурма исламабадской Красной мечети в 2007 году, в результате которого погибли боевики.

В 2014 году, после того, как президент США Барак Обама объявил о сокращении численности войск в Афганистане, Пакистан начал операцию по зачистке племенных районов для обеспечения безопасности границы.


"Соединенные Штаты по глупости дали Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, полагая, что наши лидеры - дураки. Они дают укрытие террористам, которых мы разыскиваем в Афганистане, помощи никакой. Хватит!" - написал президент США 1 января 2018 года.

И хотя все элементы, которые Пакистан считал представляющими угрозу для своих интересов, были вытеснены за границу, в Афганистан, "дружественные элементы" остались нетронутыми: в больших пакистанских городах - таких, как Кветта, Пешавар, Карачи - и даже в столице Исламабаде можно нередко увидеть влиятельных командиров талибов.

Принимая во внимание эту ситуацию, США вряд ли могут рассчитывать на какие-либо ценные наводки со стороны пакистанских разведчиков. И в то же время те наверняка с радостью поделятся данными, если это послужит интересам обеих сторон.

Единственным способом, с помощью которого Пакистан может действительно создать трудности для США, является перекрытие наземных маршрутов поставок в Афганистан. Но пока Исламабад даже не намекал на то, что может так поступить.

Худшее, чего ожидают эксперты от Пакистана в настоящее время, - это то, что он может увеличить транзитные пошлины на поставки из США или время от времени создавать препятствия, чтобы задержать их доставку.

Это признак напряженности и проявления мести - но они не столь драматичны, как может показаться на основе взаимных пикировок и войны слов.

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