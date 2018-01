Отношения между Вашингтоном и Исламабадом оказались в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан "во лжи и обмане" в своем первом новогоднем твите 1 января.

С тех пор Вашингтон объявил, что прекратит оказывать любую поддержку Пакистану в сфере безопасности. Пакистанские политики поспешили выразить тревогу: министр иностранных дел сказал, что страны уже не являются союзниками, а командующий армией заявил, что он чувствует себя преданным.

Однако, несмотря на эту риторику, на самом деле обе стороны реагируют на происходящее куда более осторожно, чем может показаться.

Американские чиновники заявили, что приостановление помощи в сфере безопасности является временным и что затраченные Исламабадом на борьбу с терроризмом деньги могут по-прежнему возмещаться в каждом конкретном случае - в зависимости от измеримой отдачи со стороны Пакистана.

В то же время многие понимают, что заявление Хана является по большей части символическим.

Прежде всего потому, что Пакистан в течение последних двух десятилетий уже значительно ограничил объем разведывательных данных, которыми он делился с США.

Конфликт интересов

США и Пакистан были союзниками с начала 1950-х годов, когда американцы стали оказывать Исламабаду экономическую помощь и сотрудничать в сфере безопасности.

В период между 1959 и 1970 годами Пакистан предоставлял ЦРУ базу около Пешавара, которая использовалась для прослушивания и перехвата радиосообщений из Советского Союза.

И в течение 1980-х годов две страны тесно сотрудничали в ходе войны в Афганистане, которая в основном велась с пакистанской территории афганскими боевиками, организованными и подготовленными разведывательным подразделением пакистанской армии - Пакистанской межведомственной разведкой (ISI).

Однако после нападений 11 сентября 2001 года на США между двумя странами возник конфликт интересов. Американцы установили физическое военное присутствие в Афганистане и стали использовать Пакистан в качестве маршрута снабжения, а также для разведки на местности.

Договоренность заключалась в том, что США использовали технологии - такие как перехватывание сообщений и беспилотные летательные аппараты - для сбора разведывательных данных, а Пакистан обеспечивал разведанные, добытые людьми.

Ценность этого соглашения заключалась в том, что исламистские боевики, которые были главным противником США, были сосредоточены в пограничном районе северо-западного Пакистана и могли быть побеждены только пакистанской помощью.

Проблема же в отношениях заключалась в том, что в 1980-х годах Пакистан научился использовать эти группы для борьбы с индийским влиянием в Афганистане. И пакистанские власти не могли себе позволить потерять этот ценный инструмент.

Таким образом, пока Пакистан публично заявлял, что поддерживает возглавляемую США коалицию в Афганистане, на деле он создал условия для того, чтобы эти группы проникли на пакистанскую территорию и укоренились в федерально управляемых племенных районах (Fata) вдоль границы с Афганистаном.

И хотя пакистанцы действительно предоставляли информацию, чтобы помочь США убить или захватить нескольких лидеров "Аль-Каиды" в своих племенных районах, ни один крупный лидер "Талибана" или "Хаккани", которых Пакистан использовал в качестве своих доверенных лиц в Афганистане, не был сдан американцам ни разу.

Проблемы с "Талибаном"

Единственным исключением стал захват в 2010 году главного военного командующего талибов Муллы Бирадара. Но многие считают, что устранение Бирадара было на руку пакистанскому истеблишменту, поскольку он тайно вел мирные переговоры с афганским правительством, которое постепенно сближалось с Индией.

Пакистан действительно помог США нанести удар по некоторым командирам так называемого движения пакистанских талибов - таким, как Байтуллах Махсуд и некоторым другим, - но это произошло потому, что эти группировки ополчились против Пакистана после штурма исламабадской Красной мечети в 2007 году, в результате которого погибли боевики.

В 2014 году, после того, как президент США Барак Обама объявил о сокращении численности войск в Афганистане, Пакистан начал операцию по зачистке племенных районов для обеспечения безопасности границы.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!