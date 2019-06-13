Почему на востоке Германии выступают за отмену санкций против России

"Господин премьер-министр, если есть у вас внешнеполитический советник, то немедленно его увольте". Так руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, ветеран немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер прокомментировал высказывания главы правительства федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера после его встречи с Владимиром Путиным на полях экономического форума в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июня.

Что сказал Кречмер в Санкт-Петербурге?



После беседы с российским президентом Кречмер заявил, что "Россия — стратегически важный партнер, и для улучшения отношений с ней необходима отмена санкций".

Тем самым консервативный премьер-министр Саксонии выступил против линии и собственной партии — Христианско-демократического Союза (ХДС), и всего коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель.

Несмотря на уик-энд и выходной из-за Троицы в понедельник высказывания Кречмера прокомментировал не только Ишингер, которого никак нельзя причислить к фракции "ястребов" в немецкой политике. Своего однопартийца сочла необходимым оперативно поправить также председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту Ангелу Меркель в конце прошлого года.

Официальный Берлин за сохранение санкций



"Экономические санкции — это реакция на противоречащее международному праву поведение российского правительства в Крыму (имеется в виду его аннексия в 2014 году. — Ред.) и на востоке Украины, — указала Крамп-Карренбауэр в интервью воскресной газете Bild am Sonntag. — До тех пор, пока в поведении России ничего не изменится, не будет и возможности для перемен в экономическом сотрудничестве".

Министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, также присутствовавший на санкт-петербургском форуме, в свою очередь напомнил, что "правительство Германии неоднократно заявляло, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не устранены причины, по которым они были введены".

А внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге Юрген Хардт в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 11 июня, заявил, что на примере инцидента в Керченском проливе и в российском подходе к теме ракет средней дальности он видит даже ужесточение позиции Кремля. И в такой ситуации, добавил он, "нам не следует, как от нас требуют, подавать сигналы разрядки".

Восток Германии симпатизирует России



Кречмер, однако, остался при своем мнении. Более того, он, явно имея в виду Аннегрет Крамп-Карренбауэр, происходящую из Саара на крайнем западе Германии, заявил, что "грозящие ему пальцем" должны учитывать наличие в новых федеральных землях, то есть в бывшей ГДР, собственного мнения о санкциях против России. Здесь, по его словам, есть "большие симпатии к России и ее жителям".

В самом деле, в пользу отмены санкций ранее высказывались и другие земельные лидеры с востока Германии: Мануэла Швезиг из Мекленбурга — Передней Померании, Дитмар Войдке из Бранденбурга, Бодо Рамелов из Тюрингии. Первые двое — социал-демократы, Рамелов — представитель посткоммунистической Левой партии.

На этот феномен обратил внимание министр внутренних дел, строительства и регионального развития Хорст Зеехофер. "Население новых федеральных земель имеет другой взгляд на Россию, чем в старых федеральных землях, — констатировал он в интервью газете Bild. — Этим следует серьезно и спокойно заниматься".

По выражению эксперта по России из фонда имени Генриха Белля Штефана Майстера, восточным немцам "Россия ближе". И географически, и в силу исторического опыта. Майстер считает, что это делает жителей новых федеральных земель более восприимчивыми к российской пропаганде.

Санкции — проблема для экономики бывшей ГДР



Но дело не только в симпатиях, которые по тем или иным причинам и в самом деле испытывают к России и россиянам многие жители бывшей ГДР. Есть и вполне прагматичные причины — экономические. До воссоединения Германии в 1990 году многие восточногерманские предприятия выполняли заказы, поступавшие из СССР.

Но и после его распада — благодаря сохранившимся экономическим контактам и доверительным отношениям — фирмы в бывшей ГДР продолжали работать на российский рынок. Наработанные за предшествующие десятилетия связи с партнерами в экс-СССР давали им определенное преимущество по сравнению с конкурентами на западе Германии — особенно в начале нулевых годов, когда российская экономика пошла в гору.

Ситуация изменилась после 2014 года, когда в ответ на аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины страны Евросоюза ввели санкции против России. Пострадавшими оказалась, однако, не только она, но и многие восточногерманские фирмы, лишившиеся возможности поставлять на российский рынок попавшие под санкции ЕС товары. И фермеры в бывшей ГДР, ставшие жертвой ответных продовольственных санкций Кремля.

"С моей точки зрения Кречмер совершенно справедливо указал на то, что восточногерманские земли особенно заинтересованы в отмене санкций и интенсификации экономических связей с Россией", — заявил в интервью DW управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Сближение с Россией — выгодная предвыборная тема



Есть и сугубо внутриполитические причины, которые побуждают восточногерманских земельных лидеров расшаркиваться перед российским президентом и ратовать за отмену санкций.

1 сентября пройдут парламентские выборы в Саксонии и Бранденбурге, 27 октября — в Тюрингии. Во всех этих землях, как и в целом на востоке Германии, особенно сильны позиции Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Обе эти партии ратуют за дружбу с Россией и скорейшую отмену санкций. В Бранденбурге у АдГ рейтинг выше, чем у правящих там социал-демократов, в Тюрингии она занимает в опоросах третье место, в Саксонии дышит в спину консерваторам Кречмера.

По мнению немецких наблюдателей, его призыв к отмене санкций — это еще и попытка вернуть к ХДС расположение тех избирателей, которые голосуют за правых популистов еще и потому, что они поддерживают курс Кремля — и его политику в отношении Украины, и российскую критику миграционной политики канцлера Меркель.