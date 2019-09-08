Почему крайне правые считают Сороса злодеем и при чем тут "еврейский заговор"?

В октябре прошлого года в почтовом ящике элитного загородного дома, принадлежащего миллиардеру-меценату Джорджу Соросу, оказался большой подозрительный пакет.

В качестве обратного адреса на нем значилось "FLORIDS" (Флоридс), написанное с ошибкой. Помощник Сороса вскрыл пакет и увидел там устройство, похожее на бомбу. Он отнес его в ближайшую рощу и вызвал полицию.

Прибывшие агенты ФБР и сапёры обнаружили в посылке фотографию Сороса, помеченную красной буквой Х, пластмассовую трубку длиной 15 см, небольшой часовой механизм, батарею, провода и порох. Устройство было решено уничтожить на месте.

Более десятка подобных посылок также были доставлены в дома бывшего президента Барака Обамы, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других известных демократов.

George'as Sorosas © Reuters

Ни одно взрывное устройство не сработало. ФБР выяснило, что посылки развозили в белом фургоне, обклеенном плакатами в поддержку Дональда Трампа и против демократической партии. Автомобиль нашли на парковке супермаркета во Флориде.

СМИ правого толка поспешили сообщить, что это была провокация с целью очернить президента Трампа и республиканцев накануне промежуточных выборов в конгресс.

Корреспондент по вопросам бизнеса телекомпании Fox Лу Доббс написал в "Твиттере": "Фейковые новости - фейковые бомбы. Кто получит наибольшую выгоду от такой фальсификации?" Радиоведущий Раш Лимбо, известный консервативными взглядами, добавил: "Республиканцы подобным не занимаются".

Вскоре в интернете начали появляться утверждения о том, что фальшивую историю с бомбами организовал сам Сорос.

Во время встречи в Белом доме Трамп осудил "ужасные деяния", но когда кто-то из приглашенных закричал "Сорос! Посадите его!", президента это, похоже, позабавило.

Затем последовал арест 56-летнего жителя Флориды по имени Сезар Сайок.

Сторонники теории заговора утверждали, что задержанный не является республиканцем. Но его бывший коллега Луиджи Марра рассказал корреспонденту Би-би-си, что Сайок развозил пиццу в фургоне, украшенном наклейками в поддержку Трампа, и спорил с клиентами, у домов которых видел плакаты в поддержку демократической партии.

"Он всё считал теорией заговора, абсолютно всё: "за всем стоял Джордж Сорос", "это он скупил на корню всю демократическую партию", "он был причиной всего негативного, что происходило в США".

Аккаунты Сайока в соцсетях вносят ещё больше ясности. В день, когда было обнаружено взрывное устройство в доме Сороса, Сайок сделал репост мема, в котором говорится: "Мир начинает понимать кошмар, исходящий от Джорджа Сороса".

Сайок признал себя виновным по 65 пунктам обвинения, в числе которых - покушение на убийство или нанесение увечий с помощью взрывчатых веществ, и был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

Как же так вышло, что многие считают Джорджа Сороса зловещим вдохновителем всемирного заговора?

В Британии многие полагают, что Сорос - "человек, поломавший Банк Англии" в 1992 году. Наряду с другими валютными трейдерами он скупал британские фунты, а затем разом продал их, из-за чего курс фунта рухнул. В результате Британии пришлось выйти из европейской валютной системы, а Сорос заработал 1 млрд долларов.

Считается, что за все время своей деятельности эмигрант из Венгрии, переживший Холокост и сбежавший от коммунистов, заработал на финансовых спекуляциях около 44 млрд долларов. Полученные средства он потратил на тысячи образовательных, медицинских, правозащитных и демократических проектов.

Основанный им в 1979 году фонд "Открытое общество" сейчас работает более чем в 120 странах по всему миру. Но из-за своей открытой поддержки либеральных, демократических процессов он стал жупелом для сторонников правых идей.

Первые теории заговоров, связанные с Джорджем Соросом, появились в 1990-х годах, но на них обратили внимание лишь после того, как он осудил войну в Ираке в 2003 году и начал жертвовать миллионы долларов на Демократическую партию США. С тех пор американские журналисты и политики правого толка ополчились на него с еще большей яростью, зачастую пренебрегая фактами.

Но после победы Дональда Трампа нападки на Сороса достигли устрашающего и опасного размаха.

В августе 2017 года, через восемь месяцев после начала президентства Трампа, ультраправые устроили факельное шествие в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния. В ответ начались акции протеста, между неонацистами и их противниками вспыхнул конфликт, завершившийся трагедией. Сторонник идеи превосходства белой расы направил автомобиль в толпу людей, в результате чего погибла 32-летняя женщина, ещё 19 человек получили травмы.

Per nacionalistų mitingą Virdžinijoje žuvo žmogus Reuters / Scanpix

Американские правые вскоре заявили, что наезд был устроен и оплачен Соросом с целью запятнать репутацию Трампа. Они утверждали, что ключевой фигурой секретного плана Сороса был человек по имени Бреннан Гилмор, который заснял, как автомобиль въезжает в толпу. Радиоведущий правого толка Алекс Джонс заявлял, что Сорос платил Гилмору 320 тысяч долларов в год и что он был членом тайной группы, готовившей госпереворот.

Но все утверждения о связях Сороса с "заговорщиками" звучали крайне неубедительно.

Хотя Сорос и правда пожертвовал полмиллиона долларов на политическую кампанию Тома Периелло - кандидата на пост губернатора Вирджинии от демократов, а Гилмор работал на него, нет никаких доказательств, что Сорос или "Открытое общество" организовывали или спонсировали протесты в Шарлоттсвилле. Гилмор подал в суд на Алекса Джонса и еще нескольких человек, обвинив их в клевете.

После этого нападки на Сороса стали ещё более ожесточенными.

Осенью прошлого года сотни тысяч мигрантов покинули Гондурас и отправились в США. Это произошло за месяц до промежуточных выборов, по результатам которых контроль республиканцев над конгрессом мог ослабнуть.

В появлении так называемых караванов мигрантов немедленно обвинили Сороса. Телеканал Fox News неоднократно утверждал, что Сорос выступает за открытые границы и неограниченную миграцию в страну.

Бывший член палаты представителей от республиканцев Джек Кингстон рассказал мне: "Это хорошо организовано, и кто-то за этим стоит. Кто-то это оплачивает, и обычно в такое ввязывается Джордж Сорос".

В свою очередь Дональд Трамп ретвитнул видео, где гондурасцам якобы раздают наличные деньги, чтобы они "штурмовали американскую границу". Подразумевалось, что за этим может стоять Сорос.

Когда Трампа спросили у Белого дома, не спонсирует ли Сорос караван мигрантов, он ответил: "Меня это не удивит. Многие так считают".

Синди Хересано, отправившаяся с караваном из Гондураса в США, рассказала мне, что ей не предлагали денег, а решение о путешествии в Сан-Диего почти за 5 тысяч км она приняла самостоятельно.

Когда Синди прибыла в США, ей помогла организация "Католические благотворители" при епархии Сан-Диего. Надин Топпозада, отвечающая за работу фонда с мигрантами и беженцами, объяснила, что юристы организации проводили подробное собеседование со всеми соискателями убежища, но никто из них не упомянул имя Сороса. О какой-либо причастности миллиардера к движению мигрантов им также неизвестно.

Более того, видео, которым поделился Трамп, оказалось небезупречным. Журналисты очень быстро выяснили, что оно было снято не в Гондурасе, как утверждалось, а в соседней Гватемале. При детальном изучении на одном из кадров обнаружилось, что один из гуманитарных работников был вооружен.

Караван мигрантов был в объективах камер на протяжении всего пути. Было видно, что людям помогали местные благотворительные организации. Но ни разу не появилось каких-либо свидетельств помощи со стороны Сороса.

27 октября 2018 года - спустя 11 дней после появления теории заговора о караване мигрантов и через пять дней после того, как Соросу прислали взрывное устройство, - белый мужчина, вооруженный автоматом и пистолетами, вошел в синагогу в Питтсбурге и убил 11 евреев.

Это было самое жестокое проявление антисемитизма в американской истории, а осуществил его человек, помешанный на теме Джорджа Сороса.

Судя по публикациям в соцсетях, нападавший - Роберт Боуэрс - верил в антисемитскую теорию заговора, которая называется "геноцид белых", и что за ней стоит Сорос.

Согласно этой теории, белых людей заменяют мигрантами, после чего их уничтожат. Она объясняет, почему неонацисты скандировали "Евреи нас не заменят!", когда шли по Шарлоттсвиллу.

Глава института по изучению пагубного влияния в сети Джоел Финкельштейн обнаружил публикацию Боуэрса, в которой тот называл Сороса "евреем, который спонсирует геноцид белых и контролирует прессу", добивается более жесткого контроля над огнестрельным оружием и выступает за свободные границы.

"Открытое общество" заплатило Финкельштейну, чтобы он выяснил, насколько велика угроза. Эксперт пришел к выводу, что сторонники идеи о превосходстве белой расы считают Сороса еврейским идеологом, который дергает за нитки. "Эти жестокие игроки оправдывают свое насилие, указывая на Сороса как на главное воплощение зла", - сказал он.

"Стоп Сорос"





Сороса выставляют злодеем не только в США, но и в Армении, Австралии, Гондурасе, России, на Филиппинах и во многих других странах.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сорос является стержнем еврейского заговора, цель которого - разделить и расшатать Турцию и другие страны.

В Италии бывший заместитель премьер-министра Маттео Сальвини обвинил Сороса в желании наполнить страну мигрантами, потому что ему нравятся рабы.

Лидер британской партии "брексита" Найджел Фарадж утверждал, что Сорос активно призывает мигрантов наводнить Европу и "во многом является главной угрозой для всего западного мира".

Но одна страна и одно правительство пошли дальше всех в нападках на Сороса. Это Венгрия - место, где он родился и потратил сотни миллионов долларов на бесплатное питание для школьников, правозащитные проекты и даже на новый университет.

Премьер-министр Виктор Орбан и его популистское правительство националистов утверждают, что у Сороса есть тайный план - наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию.

Вице-президент фонда "Открытое общество" Леонард Бернардо называет эти утверждения откровенной ложью: "Ни Джордж Сорос, ни фонд "Открытое общество" не являются сторонниками отрытых границ".

Но это не помешало венгерским властям потратить 100 млн евро на кампанию в СМИ, призывавшую избирателей не дать Соросу "смеяться последним". Также они ввели законы "Стоп Сорос", которые сделали уголовно наказуемыми оказание помощи нелегальным мигрантам и обложили налогами организации, поддерживающие мигрантов.

"В империю Сороса поступило много денег, за последнюю пару десятилетий - миллиарды долларов, - сказал мне пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач. - Это огромное количество денег, и нет таких наивных людей, кто поверит, что эти средства поступают без какого-то предназначения и какой-либо цели".

"Правительство Орбана решило превратить Сороса во врага номер один", - говорит Михаил Игнатьев, президент и ректор Центрально-Европейского университета, основанного Соросом.

Как это произошло?





Ответ надо искать там же, где находится загородная резиденция Сороса - в штате Нью-Йорк.

В 2013 году главе Венгрии требовался совет для переизбрания. Он обратился к известному политическому консультанту Артуру Финкельштейну (это не родственник Джоела). Он работал в небольшом офисе над парикмахерской в Ирвингтоне. Резиденция Сороса находилась всего в 30 км.

Артур Финкельштейн умер в 2017 году, успев поработать на Трампа, Джорджа Буша-старшего, Рональда Рейгана и Ричарда Никсона. С его подачи слово "либерал" превратилось в политике во что-то непристойное.

Финкельштейн придумал новый стиль политики, который назвали "Finkel Think", рассказал корреспондент швейцарского издания Das Magazin Ханнес Грассеггер.

"Артур Финкельштейн всегда говорил: "Не нужно воевать с "Талибаном", нужно воевать с Усамой бин Ладеном". То есть это вопрос персонализации. Когда вы выбрали идеального врага, вы бросаете на него все свои силы, чтобы люди были напуганы вашим оппонентом. И вы не рассказываете о политической программе собственного кандидата, она вовсе не важна", - сказал он.

Финкельштейн понял, что для переизбрания Орбану нужен новый враг. Он предложил Сороса, и это был идеальный выбор. "Крайне правые его ненавидели, потому что он был евреем, а крайне левые - потому что он капиталист", - рассказывает журналист.

Ирония в том, что Артур Финкельштейн сам был евреем. "Еврейский джентльмен создал еврейского монстра", - говорит Грассеггер.

Венгерские власти настаивают, что не нуждались в чьей-либо помощи в "изобретении" Сороса. "Как политический актер Джордж Сорос изобрел себя сам еще два десятилетия назад. Сеть организаций Джорджа Сороса пользуется полномочиями, не имея народного мандата", - говорится в заявлении правительства.

Но, судя по всему, Орбан неукоснительно воспользовался советом Финкельштейна и пошел еще дальше.

В 2018 году, выступая с предвыборной речью, Орбан обрушился с нападками на Сороса и, как показалось, прибег к антисемитским стереотипам.

"Мы боремся с врагом, который от нас отличается. Он не на виду, он прячется. Он не прямолинейный, а лукавый. Не честный, а беспринципный. Не национальный, а международный. Он не верит в труд, а спекулирует деньгами. У него нет родины, но ему кажется, что он владеет всем миром", - сказал Орбан.

Виктор Орбан победил с большим преимуществом. После выборов кампания против организаций, финансируемых Соросом, усилилась. В мае 2018 года офис "Открытого общества" в Будапеште закрылся.

Михаил Игнатьев приложил немало усилий, чтобы уберечь Центрально-Европейский университет в Будапеште от закрытия. Он намерен противодействовать, по его словам, опасной пропаганде в стране, где более полумиллиона местных евреев были убиты нацистами всего за два месяца 1944 года.

Игнатьев называет кампанию против Сороса точным повторением всех клише, которые использовались для раздувания антисемитской ненависти в 1930-х. "Это все абсолютная фантазия. Это политика XXI века - если у тебя нет врага, придумай его как можно скорее, пусть он выглядит максимально могущественно, и оп! - вы активизируете свой электорат и выигрываете с ним выборы", - сказал он.

Преподаватель Дебора Липштадт, которая одержала знаковую победу в британском суде над человеком, отрицавшим Холокост, тоже ощущает беспокойство.

"Меня ужасает, что подобные высказывания, которые раньше можно было услышать в пивных и в темных переулках, теперь звучат из уст политиков, лидеров стран, заместителя премьер-министра Италии, премьер-министра Венгрии. Использование подобного стиля речи вызывает шок", - сказала она.