Но если посмотреть на поведение Северной Кореи в не столь давнем прошлом, а также на причины, почему эта страна решила разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, то, может быть, надежды на спокойное разрешение кризиса окажутся не совсем обоснованы.

Во-первых, в обнародованном в субботу заявлении Ким Чен Ын четко говорится, что он решил добровольно прекратить ядерные испытания, а также закрыть полигон Пунгери, на котором эти испытания происходили с 2006 года, потому, что считает, что его страна уже знает, как производить ядерное оружие.

Подтвердить это невозможно, но нет никаких оснований полагать, что это заявление не соответствует истине.

Посмотрите, например, на Индию и Пакистан. К 1998 году обе страны испытали ядерное оружие шесть раз и вошли в число ядерных держав, хотя с тех пор они никаких подобных испытаний не проводили.

Северная Корея, которая в течение многих лет имела доступ в открытых источниках к информации о разработке ядерного оружия, также может чувствовать себя спокойно после своих шести испытаний атомной бомбы.

"Уничтожить город"

Пятое и шестое испытание Северной Кореей своего ядерного оружия (в сентябре 2016-го и 2017 годов) можно рассматривать как своего рода переломный момент. Если верить государственным СМИ Северной Кореи, то в сентябре 2016 года был испытан стандартизированный и компактный ядерный заряд, который можно установить на ракетах ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Сила взрыва подобного заряда может быть "всего лишь" в два или три раза больше, чем у ядерной бомбы, сброшенной США на Нагасаки, но для Северной Кореи этого достаточно.

Более того, последнее северокорейское испытание 3 сентября 2017 года продемонстрировало, что в распоряжении КНДР есть весьма мощное ядерное оружие.

Хотя независимые эксперты и разведслужбы многих стран так и не пришли к консенсусу, смогла ли Северная Корея и в самом деле разработать водородную бомбу, как она всех в этом уверяет, сейсмические данные дают основания полагать, что Пхеньян обладает ядерным устройством, способным уничтожить целый город.

Как недавний визит Ким Чен Ына в Пекин стал демонстрацией его силы (он показал, что крепко держит бразды правления и поэтому может себе позволить отлучиться из страны), так и заявление о прекращении ядерных испытаний указывает на то, что он чувствует себя уверенно.

Проблема, но небольшая

Ким Чен Ын также заявил, что прекратит испытания баллистических ракет.

С одной стороны, это удивительно.

Северная Корея провела всего три испытания ракет, которые могли бы поразить континентальную часть США. Ни в одном из этих испытаний не была задействована ракета, которая летела бы по траектории, необходимой для нанесения ядерного удара по США. Это означает, что если Пхеньян хочет быть уверенным в способности ударить по Америке, ему необходимо продолжать испытания баллистических ракет.

Но у Северной Кореи могут быть другие планы. Например, хотя Пхеньян и обладает техническими возможностями, представляющими угрозу США, у него не так много пусковых ракетных установок. Насколько известно, в распоряжении Северной Кореи есть всего шесть установок для баллистических ракет, способных достичь США.

Хотя Ким Чен Ын и заявил в своей новогодней речи в 2018 году, что "страна завершила работу над ядерной программой", есть основания полагать, что он хотел бы увеличить число пусковых установок, а также доработать систему управления и руководства ядерными войсками.

Северная Корея, возможно, сейчас уделяет больше внимания разработке пусковых систем

С тактической точки зрения мораторий на испытания баллистических ракет для Пхеньяна не представляет большой проблемы.

Отказаться легко

Объявленный КНДР мораторий довольно ограничен в масштабах.

Решимости Ким Чен Ына полностью отказаться от ядерных испытаний еще можно было бы поверить, если бы Северная Корея сделала жест доброй воли и ликвидировала полигон Пунгери — например, разрушив подземные туннели, в которых проводятся ядерные взрывы.

Но в северокорейском заявлении говорится лишь, что полигон будет демонтирован.

А поскольку у Северной Кореи остаются баллистические ракеты, она легко может отказаться и от моратория на их запуски. В 1999 году Пхеньян уже объявлял такой мораторий, но нарушил его в 2006 году.

Выступая на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын сказал, что страна "блестяще справилась с параллельными задачами строительства социалистической экономики и создания ядерных сил".

Он также добавил, что мораторий на ядерные испытания позволит развить экономику и значительно повысить уровень жизни граждан.

Вот к этому следует относиться серьезно. На предстоящих встречах с лидерами Южной Кореи и США Ким Чен Ын будет добиваться отмены наложенных на Северную Корею санкций.

Главная цель — саммит

Ким Чен Ын объявил о замораживании испытаний ракетно-ядерного оружия в преддверии запланированных встреч с президентами Южной Кореи и США.

Почему он решил сдать некоторые позиции еще до саммитов, а не сделал это во время переговоров?

Ответ прост — встреча с президентом США сама по себе будет большим достижением для северокорейского лидера. Этого не могли добиться ни дед, ни отец Ким Чен Ына.

К тому же в северокорейском заявлении нет ни слова о возможной денуклеаризации Корейского полуострова, на чем так настаивает Южная Корея.

Напротив, тон заявлений Пхеньян похож на риторику ядерной державы, которая не намерена избавляться от оружия, гарантирующего ей продолжение существования.

Хотя президент Трамп и назвал заявление Ким Чен Ына "серьезным прогрессом", чем раньше он осознает его истинные цели, тем лучше.