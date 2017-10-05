Так, по мнению представителей фракций "зеленых" и "левых", насилие со стороны полицейских только накалило обстановку среди пришедших на референдум каталонцев.
Кризис в Испании "намного серьезнее, чем Brexit", поскольку он "угрожает духу европейской интеграции", заявил сопредседатель фракции "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбертс. Некоторые депутаты призвали Еврокомиссию выступить посредником в споре между Мадридом и Барселоной. Они убеждены, что ее вице-председатель Франс Тиммерманс, отвечающий за улучшение правового регулирования и межинституциональные отношения в ЕС, должен вмешаться в ситуацию, сложившуюся между правительством Испании и сепаратистским движением в Каталонии.
Требование депутатов Европарламента поддержали и некоторые каталонские политики. Однако в Евросоюзе неоднократно давали четко понять, что придерживаются нейтралитета в споре о независимости Каталонии.
Брюссель сохраняет нейтралитет
"Речь идет о процессах и государственном устройстве в стране-члене ЕС, Испании, в которые Еврокомиссия не вмешивается", - неоднократно подчеркивал официальный представитель ведомства Маргаритис Схинас. По его словам, это "внутренний вопрос Испании, с которым нужно разбираться в соответствии с конституционным порядком Испании". При этом Схинас призвал обе стороны "перейти от конфронтации к диалогу", поскольку "насилие никогда не не может быть средством разрешения политического спора".
Еврокомиссия отказалась признавать итоги каталонского референдума, сочтя его противозаконным. В ведомстве надеются, что испанский премьер Мариано Рахой справится со сложившейся ситуацией.
Что касается требования, чтобы ЕС выступил посредником в споре между Каталонией и испанскими властями, Брюссель подчеркивает, что может взять на себя эту роль только в том случае, если об этом попросят обе стороны конфликта. Однако Испания, чей Конституционный суд объявил каталонский рефрендум незаконным, пока с такой просьбой не выступала.
Испании не нужен посредник
Более того, депутат испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс, входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии, заявил в среду, что Испании не нужен ни опекун, ни посредник. Он подчеркнул, что решение о том, будет ли страна единой или расколотой, может принять только Испания.
Между тем Каталония готовится уже в ближайшие дни провозгласить свою независимость от Испании. Провозглашение независимости автономии - "вопрос нескольких дней", заявил глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон.
В свою очередь Гонсалес Понс предупредил, что этот шаг каталонцев может привести к "эффекту домино на всем континенте". Такие опасения звучат и в Брюсселе. Там полагают, что отделение Каталонии может создать прецедент, который послужит сигналом к действию для сепаратистов в других странах ЕС - к примеру, в Бельгии и во Франции.
Нужно политическое решение
Накануне каталонского референдума в Еврокомиссии ясно дали понять, что как независимое государство Каталония уже не будет членом ЕС и должна будет подавать заявку на членство. О том же предупреждали и Шотландию перед ее референдумом о независимости в 2014 году. Однако голосование о возможном выходе Шотландии из состава Великобритании, по мнению властей ЕС, имело совершенно иные предпосылки, поскольку было согласовано с Лондоном.
"Политические кризисы в стране-члене ЕС всегда имеют общеевропейский масштаб", - подчеркнул в Брюсселе евродепутат от немецких социал-демократов Йо Ляйнен, который входит в Конституционный комитет Европарламента. Он призвал Мариано Рахойя и Карлеса Пучдемона "после голосования-хаоса срочно вернуться за стол переговоров". В СДПГ полагают, что Еврокомиссия должна предложить сторонам свою помощь в разрешении конфликта, но действовать как нейтральный посредник, не принимая ничью сторону.
Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстад также убежден, что и власти в Мадриде, и каталонцы должны искать способы деэскалации конфликта. "Мы продвинемся вперед только за счет политического решения, которое уважало бы конституцию и правопорядок, и в принятии которого участвовали бы все стороны, включая оппозицию в каталонском парламенте", - заявил политик.
Он тоже выступил против вмешательства Еврокомиссии во внутренние дела Испании и резко осудил применение силы испанцами и каталонцами, назвав его "абсолютно неприемлемым".
Туманные перспективы Каталонии
Даже если региональные власти Каталонии в ближайшее время провозгласят независимость от Испании, очень маловероятно, что кто-то из входящих в ЕС стран ее признает. В 2014 году Каталония уже проводила так называемый консультативный опрос о независимости.
Тогда обращение властей автономии к странам-членам ЕС с просьбой о поддержке так и осталось неуслышанным, а правительство в Мадриде во главе с премьером Рахойем заявило, что государственная целостность Испании непоколебима.
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