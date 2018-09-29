Почему Эрдогана принимают в Берлине по высшему разряду, а Путина — нет

В Германии с государственным визитом находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прилетел он еще днем в четверг, 27 сентября, но официальная часть визита началась только в пятницу: с военных почестей во дворце Bellevue, встречи и беседы с его хозяином — Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, записи в книгу почетных гостей.

Еще в программе — переговоры и обед с канцлером Ангелой Меркель, совместная пресс-конференция, возложение венков у центрального мемориала памяти жертв войн и репрессий, торжественный банкет в президентском дворце. А в субботу Эрдоган еще раз встретится за рабочим завтраком с Ангелой Меркель, а перед отбытием на родину слетает в Кельн выступить в новой мечети перед турецкой общиной.

Визиты Путина и Медведева в Германию

На таком уровне — по самому высшему разряду — зарубежных государственных деятелей принимают в Германии не часто и далеко не каждого.

Российский президент Владимир Путин, например, за время пребывания на посту главы государства приезжал сюда целых 17 раз. Чаще он бывал только в Беларуси (22 раза), Казахстане (25) и Украине (21). Но преобладающая часть его визитов в Германию носила рабочий характер. С официальным — согласно официальному сайту Кремля — он не был в ФРГ ни разу.

А с государственным визитом, то есть, на самом высоком протокольном уровне, его принимали только один раз — в 2001 году. В тот год в честь российского президента был дан не только торжественный банкет, но и предоставлена почетная возможность выступить с трибуны германского бундестага.

Кстати, Дмитрий Медведев, замещавший Путина на президентском посту всего один четырехлетний срок, успел съездить в Германию семь раз (второе место после Казахстана) — в том числе, с одним государственным и двумя официальными визитами, занимающими в дипломатическом протоколе второе место. Правда, визит Медведева в ноябре 2011 года в администрации немецкого президента называют государственным, а на сайте Кремля он значится просто как "визит в Германию".

Во время одной из встреч с Медведевым, проходившей незадолго до президентских выборов в России в 2012 году, Меркель полушутя-полусерьезно назвала его "своим кандидатом", что сразу же вызвало разные толки о том, кого немецкий канцлер хотела бы видеть дальше на посту главы российского государства.

Кто придет на банкет к Эрдогану

Тот факт, что Эрдогана, еще недавно обвинявшего немецкое правительство в применении "нацистских методов", принимают по самому высшему разряду, многих в Берлине возмущает.

Несколько депутатов бундестага решили бойкотировать торжественный банкет в честь Эрдогана во дворце Bellevue в знак протеста против авторитарной политики турецкого президента и арестов в Турции немецких граждан по надуманным обвинениям. На банкет придут министр экономики и министр финансов, но не канцлер, хотя могла бы.

Зато Эрдогану придется мириться с присутствием за торжественно накрытым столом "зеленого" парламентария турецкого происхождения Джема Оздемира, которого он считает чуть ли не своим личным врагом. Оздемир — один из самых острых немецких критиков президента Турции.

Не забыли о выпадах Эрдогана, в том числе, против самой Ангелы Меркель, и в ведомстве федерального канцлера. Но момент для "перезагрузки" германо-турецких отношений в официальном Берлине считают, очевидно, подходящим. После ссоры Анкары с Вашингтоном, обвала турецкой лиры и проблем в турецкой экономике Эрдоган, указывают немецкие наблюдатели, сменил гнев на милость и снова ищет сближения с Евросоюзом, в котором Германия играет ключевую роль.

Аргументы в пользу приема высшего уровня для Эрдогана

На переговорах с канцлером в эту пятницу, 28 сентября, и за рабочим завтраком в субботу будет обсуждаться весь спектр не только германо-турецких отношений, но и темы всего региона, в том числе, такие, по которым между Берлином и Анкарой имеются существенные расхождения, рассказал журналистам накануне визита Эрдогана официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Что же касается уровня, на котором принимают турецкого президента в Германии, то все вопросы на этот счет следует, по его словам, задавать Федеральному президенту. Визит, мол, государственный, а значит, принимающая сторона в данном случае — глава немецкого государства.

Трудно себе представить, что Франк-Вальтер Штайнмайер направил своему турецкому коллеге приглашение приехать в Германию именно с государственным визитом, не посоветовавшись с ведомством федерального канцлера. В пользу приема по высшему разряду, указывают источники в правительственных кругах, говорит склонность Эрдогана к пышным церемониям, в рамках которых, возможно, от него будет легче добиться уступок в том, что касается немецких граждан в турецких тюрьмах.

Но на самый важный аргумент указали и сам президент, и официальный представитель канцлера. Штеффен Зайберт напомнил, что в Германии проживают от трех до четырех миллионов турок, и уже "одно это обстоятельство делает отношения между Германией и Турцией особенными".

А Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил приглашение Эрдогану желанием продемонстрировать турецким согражданам уважение к их исторической родине. Многие из них и в самом деле считают, что Германия смотрит на Турцию свысока, и таким стереотипам Штайнмайер де факто противопоставил приглашение Эрдогану.

Отношения с Россией отравлены сильнее, чем с Турцией

Некоторые из германо-турецких аспектов присущи и германо-российским отношениям: ссора Москвы с Вашингтоном, потребность российской экономики в иностранных инвестициях и современных технологиях, неустойчивое положение рубля.

Выходцев из России и других республик бывшего СССР в Германии, правда, меньше, чем выходцев турецкого происхождения, но вместе с российскими немцами их тоже порядка трех миллионов. И многие русскоговорящие в Германии также считают, что Берлин свысока относится к России. Так, может быть, имеет смысл и российского президента, не менее склонного к пышным церемониям, пригласить в Германию с государственным визитом?

Нет, считает ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер, и приводит такие аргументы. Во-первых, Турция для Германии крайне важна для преодоления важнейшего кризиса ЕС — миграционного. Во-вторых, Турция намного прочнее интегрирована в европейские хозяйственные структуры, чем Россия, и обвал турецкой экономики имел был очень неприятные последствия для Евросоюза.

Третья причина, по его мнению, — наличие политического кризиса в Турции и его отсутствие в России. Германии же нужна политически стабильная ситуация в стране — важном члене НАТО. Четвертая — нарушение Россией международного права, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов Донбасса.

Германо-российские отношения, считает Майстер, припоминая и историю с отравлением Скрипалей, отравлены намного сильнее, чем германо-турецкие. Наконец, резюмирует он, президент Эрдоган готов идти навстречу Германии и Евросоюзу, а президент Путин — нет.

Впрочем, в пресс-службе Федерального президента не смогли припомнить случая, когда один и тот же зарубежный глава государства приезжал бы в Германию с государственным визитом больше одного раза. Исключение составляет английская королева. Елизавета II была здесь даже четыре раза.