Почему Дональд Трамп не начал войну с Ираном

Для полной смены имиджа Дональду Трампу понадобилось всего лишь 24 часа. Еще на выходных президент США грозил нанести разрушительный удар по Ирану, заодно уничтожив исторические и культурные объекты в этой стране. Днем в среду глава Белого дома, за спиной которого стояли представители высшего руководства страны и Пентагона, выступил с подчеркнуто спокойной и миролюбивой речью, пообещав Тегерану в качестве наказания за ракетный обстрел американских военных баз только очередные экономические санкции.

"Тот факт, что у нас есть эти великолепные вооруженные силы и техника, [...] не означает, что мы должны их использовать, - рассудительно заметил Трамп, выступая с телевизионным обращением. - Мы не хотим их использовать".

Как в Белом доме узнали о планах Тегерана?



В среду премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объяснил отсутствие пострадавших во время ракетной атаки тем, что иранские власти заранее предупредили Ирак о готовящемся нападении. Сообщение об "устном предупреждении" Тегерана о предстоящем налете на американские военные объекты действительно было размещено на официальной странице премьер-министра в "Фейсбуке" чуть больше, чем за час до атаки.

Источники в администрации США, с которыми удалось поговорить корреспонденту Русской службы Би-би-си, тем не менее утверждают, что информацию о предстоящей атаке в Белом доме получили значительно раньше.

По данным сразу нескольких американских СМИ, включая телекомпании CNN и ABC, в момент атаки все военнослужащие на базах Айн эль-Асад на западе Ирака и в координационном центре международной коалиции в Эрбиле, в иракском Курдистане, уже находились в подземных бункерах. Более того, как подтвердили в Пентагоне, весь персонал военных баз успел облачиться в защитные костюмы, что говорит о том, что у них было достаточно времени для подготовки к нападению.

"Действия, которые мы предприняли заранее, позволили спасти жизни американцев", - пояснил в ходе телефонного брифинга для журналистов в среду представитель Госдепартамента США.

Как утверждают собеседники Би-би-си, о готовящемся ракетном нападении в Вашингтоне стало известно еще утром во вторник, не менее чем за 12 часов до иранской атаки. Информацию об этом американская сторона получила от собственных разведывательных источников, а также от властей Ирака.

"Мы заранее знали, что объектом атаки станут военные базы, а непосредственно перед нападением это подтвердили и иракцы", - заметил один из собеседников Би-би-си, отказавшись отвечать на вопрос, идет ли речь о перехвате телефонных переговоров иранского руководства, спутниковой разведке или эту информацию передали агенты спецслужб.

Похоже, в Тегеране также не посчитали нужным скрывать собственные планы. По данным газеты Washington Post, днем во вторник иранские власти передали в Совет безопасности ООН письмо, изложив юридические основания для предстоящего нападения. Содержание этого послания не раскрывается, но то, что Иран намерен объяснить свои действия нормами международного права, публично подтвердил министр иностранных дел страны Джавад Зариф. Вскоре после завершения ракетной атаки в "Твиттере" министра появилась запись со ссылкой на устав международной организации.

"Иран предпринял и завершил тщательно выверенные действия в целях самообороны, и согласно статье 51-й Устава ООН выбрал в качестве цели базу, с территории которой была организована трусливая вооруженная атака против наших граждан и высокопоставленных официальных лиц", - написал глава МИД.

Как бы то ни было, но сотрудники администрации США предупредили журналистов президентского пула Белого дома о готовящейся ракетной атаке со стороны Тегерана еще в 16:00 по времени Вашингтона, более чем за час до начала нападения. В это же время вице-президент Майк Пенс отменил запланированное на вечер вторника телевизионное интервью.

Какое оружие использовал Тегеран?



Выступая на брифинге в Пентагоне в среду, министр обороны США Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявили, что в ночь на среду иранская сторона выпустила по американским военным базам в Ираке 16 баллистических ракет малого и среднего радиуса действия. 11 из них были нацелены на авиабазу Айн эль-Асад, еще одна на координационный центр в Эрбиле. Четыре ракеты, по утверждению американских военных, упали вскоре после запуска, не долетев до цели.

Целью нападения, по словам министра обороны США, было "нанесение ущерба зданиям, уничтожение автотехники, оборудования и летательных аппаратов, а также убийство личного состава".

Правда, описывая нанесенный ракетным налетом ущерб, Марк Экспер назвал его "несерьезным".

"Повреждены ангары, рулежные полосы, автомобильная парковка и вертолет", - перечислил глава Пентагона.

По оценке экспертов американского военного ведомства, для атаки на американские базы в Ираке в ночь на среду Тегеран использовал два типа ракет - Fateh-110 ближнего радиуса действия с дальностью полета от 300 до 500 км и более тяжелую ракету Quam-1, радиус действия которой может достигать 750 километров.

Утром в среду иранские государственные СМИ заявили, что жертвами ракетного налета стали 80 военнослужащих.

Американская сторона и представители стран международной коалиции, военнослужащие которых также находились во время атаки на территории военных баз, утверждают, что не пострадал ни один человек.

Аналитик калифорнийского Института Миддлбери Дэвид Шмерлер, изучивший спутниковые снимки последствий атаки, подтвердил, что как минимум некоторые иранские ракеты "предельно точно" попали в цель. Но повреждены оказались лишь самолетные ангары и другие технические постройки.

"Сооружения, которые попали под обстрел, предназначены для хранения самолетов, - сообщил аналитик. - На авиабазе Айн эль-Асад есть другие здания, в которых могли находится люди. Поэтому можно предположить, что они сознательно выбрали в качестве целей технику, а не людей".

Как Трамп отказался от военного ответа?



К оценке последствий ракетного налета американские специалисты в Ираке приступили уже через несколько часов после завершения атаки. До этого, как подтвердили в Пентагоне, весь персонал военных баз продолжал оставаться в оборудованных убежищах.

В 7:30 утра по времени Вашингтона в среду представители американского военного ведомства и спецслужб доложили президенту, что в ходе иранской ракетной атаки не погиб и не пострадал ни один американец.

По утверждению собеседников Би-би-си, знакомых с тем, что обсуждалось на совещаниях в администрации в течение последних дней, эксперты Пентагона и спецслужб США пришли к выводу, что атака могла бы нанести гораздо больший ущерб, "если бы Иран к этому стремился".

В интервью газете Washington Post это подтвердил и влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, несколько раз разговаривавший с президентом Трампом по телефону после завершения иранского ракетного налета.

"Атака была демонстрацией силы для собственного населения, - сказал он. - Они хотели продемонстрировать силу, но хотели, чтобы это (конфликт с США. - Би-би-си) закончилось, потому, что они боятся президента (Трампа. - Би-би-си)".

Анонимный представитель администрации в беседе с журналистами Washington Post также заявил, что власти Ирана преследовали "внутренние интересы" и хотели "сохранить лицо, а не начать войну" с США.

По данным телеканала CNN, сразу же после завершения ракетного налета представители Тегерана как минимум трижды направили в Вашингтон сообщения о том, что не планируют продолжать военные акции. Как подтвердили власти Швейцарии, дипломаты которой представляют интересы США в Иране, и американская и иранская стороны обменивались сообщениями, используя именно этот дипломатический канал.

"Дипломатический канал связи между США и Ираном, предоставляемый Швейцарией, [...] продолжает работать. Швейцария подтверждает, что несколько сообщений были переданы через этот канал", - говорится в заявлении дипломатического ведомства страны.

Текст неожиданно миролюбивого выступления Дональда Трампа команда спичрайтеров с участием специально приехавших в Белый дом специалистов из Пентагона и Госдепартамента подготовила утром в среду, после того как было принято решение о том, что Соединенные Штаты откажутся от военного ответа на ракетное нападение.

Сам Трамп не стал менять почти ничего в подготовленном для него тексте, якобы ограничившись только одной ремаркой. Как утверждает Washington Post, президент лично настоял на том, чтобы его вступление начиналось не с обычного приветствия, а с политического заявления.

"До тех пор, пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие!" - начал свое обращение к нации Дональд Трамп. И лишь потом спокойно произнес: "Доброе утро".