Сотни компаний, государственных учреждений, школ, больниц и других организаций в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии получили электронные письма с угрозой взрывов, сообщает Reuters. Авторы писем угрожают взорвать бомбу, если не получат выкуп в размере до 20 тысяч долларов в биткоинах. В полиции Нью-Йорка заявили, что письма рассылают во многих штатах США, однако эти угрозы «не заслуживают доверия». Полицейские считают, что злоумышленники стремятся дестабилизировать обстановку или получить деньги.
© AP / Scanpix

Преступники рассылают письма похожего содержания. Некоторые из них озаглавлены «Подумай дважды» или «Используй свое время с умом». Тексты повторяются, но есть небольшие различия. Они начинаются с предупреждения о том, что в здании, где находится организация, заложена бомба с тем или иным взрывчатым веществом. В частности, упоминаются тротил, тетрил, гексоген. Авторы писем предупреждают, что взорвут здание, если выкуп не заплатят до конца дня или если об этом узнают полицейские. «Ничего личного, это просто бизнес», — сказано в одном из писем. В текстах указаны разные адреса биткоин-кошельков, на которые нужно перевести деньги. До конца неясно, заплатил ли кто-нибудь выкуп.

В Сан-Франциско из-за угрозы взрыва эвакуировали Еврейский общественный центр, в Пенсильвании — местный университет, в Лос-Анджелесе — разработчика игр Call of Duty, в Северной Каролине — редакцию издания News & Observer, в Торонто — пять станций метро. Известно об эвакуации из офиса Facebook в калифорнийском городе Менло-Парк, но связано ли это с отправленными письмами, неизвестно.

В ФБР заявили, что знают о письмах с угрозами. Представители бюро призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о действиях, которые могут угрожать общественной безопасности. В Австралии и Новой Зеландии ведомства по борьбе с киберпреступностью предположили, что письма могут рассылать мошенники. Они посоветовали всем, кто получит такие сообщения, считать угрозу реальной до тех пор, пока не выяснится обратное.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В УПЦ МП побожились СБУ, что провокаций против Собора не будет (3)

В Украинской православной церкви Московского...

В Будапеште тысячи людей вышли на митинг против нового Трудового кодекса (3)

Около трех тысяч людей вышли вышли вечером в четверг...

По всему миру рассылают сотни писем с угрозами взрывов. Отправители требуют выкуп в биткоинах (3)

Сотни компаний, государственных учреждений, школ,...

Университет Ганы снес памятник Махатме Ганди. Ученые и студенты обвинили его в расизме

Руководство университета Ганы в Аккре демонтировало...

Главы украинских и американских ВМС проводят переговоры в Вашингтоне (5)

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в...

TOP новостей

Глава Центробанка Литвы: вопрос неравенства доходов в следующем году станет еще актуальнее (23)

Налоговая политика, проводимая правительством Литвы ,...

Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (55)

Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...

Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (47)

Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...

Рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Литвы (11)

Недавно в журнале Top был объявлен рейтинг 500 самых...

Премьер Литвы получает информацию спецслужб, но консерваторам ее не предоставит (18)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...