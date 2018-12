.@SFPD is shutting off Sansome Street between California and Clay and evacuating Financial District office buildings due to a bomb threat in the area. Bomb squad enroute. pic.twitter.com/QMNKZXl3FK— Todd Johnson (@SFBizTodd) December 11, 2018

Преступники рассылают письма похожего содержания. Некоторые из них озаглавлены «Подумай дважды» или «Используй свое время с умом». Тексты повторяются, но есть небольшие различия. Они начинаются с предупреждения о том, что в здании, где находится организация, заложена бомба с тем или иным взрывчатым веществом. В частности, упоминаются тротил, тетрил, гексоген. Авторы писем предупреждают, что взорвут здание, если выкуп не заплатят до конца дня или если об этом узнают полицейские. «Ничего личного, это просто бизнес», — сказано в одном из писем. В текстах указаны разные адреса биткоин-кошельков, на которые нужно перевести деньги. До конца неясно, заплатил ли кто-нибудь выкуп.

So I actually just got a bomb threat in my work email today ordering me to send the person $20,000 via bitcoin or they will blow up my place of work.... 2018 is wild pic.twitter.com/sn0vVLwe6v— Ryan William Grant (@TheeRyanGrant) December 13, 2018

В Сан-Франциско из-за угрозы взрыва эвакуировали Еврейский общественный центр, в Пенсильвании — местный университет, в Лос-Анджелесе — разработчика игр Call of Duty, в Северной Каролине — редакцию издания News & Observer, в Торонто — пять станций метро. Известно об эвакуации из офиса Facebook в калифорнийском городе Менло-Парк, но связано ли это с отправленными письмами, неизвестно.

Bomb threat at the N&O building. Police are here and we have evacuated . pic.twitter.com/aCcresQpEE— Jonathan M Alexander (@jonmalexander) December 13, 2018

В ФБР заявили, что знают о письмах с угрозами. Представители бюро призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о действиях, которые могут угрожать общественной безопасности. В Австралии и Новой Зеландии ведомства по борьбе с киберпреступностью предположили, что письма могут рассылать мошенники. Они посоветовали всем, кто получит такие сообщения, считать угрозу реальной до тех пор, пока не выяснится обратное.