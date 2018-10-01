Увы, площадь водно-болотных угодий во всем мире сокращается, как шагреневая кожа, по данным нового доклада Рамсарской конвенции, международной организации, проводящей проверку этих мест и содействующей их сохранению. С 1970 по 2015 год примерно 35% мировых водно-болотных угодий исчезли, отмечает журналистка.
Подписанная в иранском городе Рамсар и вступившая в силу в 1975 году Рамсарская конвенция была ратифицирована 170 странами и позволила поставить под защиту 2300 водно-болотных угодий международного значения общей площадью около 250 млн га, то есть от 13% до 18% их общей поверхности, сообщает автор статьи.
Исчезновение водно-болотных угодий касается всех регионов мира, однако особенно сильно оно выражено в Латинской Америке, где с 1990 по 2015 год достигло уровня 59%. В то же время Европа потеряла 35% таких угодий. В Старом Свете самый большой упадок отмечается в средиземноморском регионе, указывает Мине.
"В Швейцарии за сотню лет по различным оценкам исчезло 80% водно-болотных угодий. Две трети болотистой и влажной среды обитания в настоящее время находятся под угрозой", — указывает Беатрис Верфели, помощница главы секции биологических видов и природной среды Федеральной службы охраны окружающей среды Швейцарии.
Причины такого упадка различны: в докладе Рамсарского фонда вперемешку упоминаются урбанизация, особенно в береговых зонах и в дельтах рек, конкуренция с сельским хозяйством, дренаж, дамбы, приостанавливающие естественные водные потоки, эрозия почвы, связанная с вырубкой лесов… Во многих случаях эти угодья не исчезают, но переживают упадок, в частности ухудшение качества воды, поясняет журналистка.
Разрушение водно-болотных угодий по всему миру влечет за собой ущерб для целой когорты животных видов и растений, полностью зависящих от данной среды обитания. Более половины из них может оказаться под угрозой исчезновения. Самую уязвимую группу составляют земноводные, однако опасности подвергаются также рыбы, пресмыкающиеся и крупные млекопитающие, продолжает Мине.
Новый доклад Рамсарской конвенции, опубликованный перед 13-й сессией Конференции ее сторон (COP13), которая пройдет с 21 по 29 октября в Дубае, намерен привлечь внимание к судьбе водно-болотных угодий, а также сообщить о предлагаемых решениях, говорится в статье.
"Перед лицом климатических изменений, повышения спроса на воду и возросших рисков наводнений и засухи водно-болотные угодья должны сыграть важнейшую роль в области экологически рационального развития", — считает генеральный секретарь конвенции Марта Рожас Уррего.
Что нужно сделать, чтобы остановить нынешнюю негативную тенденцию? По мнению Рамсарской конвенции, внесения в список новых мест с целью их защиты оказывается недостаточно. Водно-болотные угодья должны стать неотъемлемой составной частью государственных планов развития, следует также способствовать вовлечению населения и различных компаний в процесс их сохранения с помощью стимулирующих мероприятий, указывает Мине.
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