Полицейские рейды и обыски начались по всей Турции утром во вторник, 2 октября. Силовики задержали более четырех сотен подозреваемых в экономических преступлениях. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об аресте, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Habertürk.
Задержанные подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Установлено, что среди получателей этих переводов - по большей части, иранцы, проживающие в США.
По данным турецких властей, подозреваемые получали комиссию за проведение сделок. В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма", сообщает ТАСС.
В США в мае суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атилу. По сведениям властей, эта кредитная организация была задействована в операции по обходу санкций против Ирана в финансовой сфере. По данным экспертов, иранцы активно выводят средства в другие страны, становясь резидентами других государств.
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