В Барселоне прошел многотысячный митинг. В столице пока единой страны Мадриде сторонников и противников референдума разделяли полицейские, передает ТАСС.
Самый крупный митинг состоялся в Барселоне. В нем, по данным газеты Vanguardia, участвовали до 40 тысяч человек. Манифестанты собрались в центре города с самого утра, скандировали "Мы проголосуем!" и держали в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!". Тысячи протестующих остались на улицах и после наступления темноты.
В десятках городов Каталонии вечером в среду прошла традиционная акция протеста — "касерольяда" или "кастрюльное выступление". Шествия продлились около 10 минут, в течение которых собравшиеся издавали оглушительный грохот кухонной утварью.
В Мадриде несколько сот сторонников, равно как и противников референдума собрались на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. По информации газеты El Mundo, полиции пришлось силой разделить манифестантов, чтобы предотвратить столкновения.
Всего 20 сентября протестные акции состоялись в более чем 40 испанских городах, среди которых Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, города Каталонии (Таррагоне, Жироне) и Страны Басков, Овьедо, Вальядолид, Касерес.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Власти страны обжаловали решения властей Каталонии в Конституционном суде, который единогласным решением аннулировал договоренности президиума каталонского парламента, позволившие принять закон о проведении референдума.
Региональные власти намерены провести референдум 1 октября.
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