Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "новой жизни" Чернобыльской зоны, указав на экономические и туристические перспективы.
Иностранные туристы, их сейчас здесь 80 процентов, признаются, что больше всего впечатляет застывшая во времени эпоха.
В выходные дни на КПП "Дитятки" – главных воротах в Чернобыльскую зону – собирается до тысячи легальных туристов. Их встречают и провожают проверками, в основном дозиметрическими. Каждому выдают бытовой дозиметр, чтобы самим измерить уровень радиации.
Самая популярная зона – Припять. Заходить внутрь зданий запрещено.
Сейчас туроператоры добиваются включения Чернобыльской зоны в Список ЮНЕСКО.
По словам гидов, после аварии в закрытую зону вернулись жить около 2300 человек. Сейчас их осталось всего 115. Самым "молодым" самоселам далеко за 70.
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