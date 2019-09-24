Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "новой жизни" Чернобыльской зоны, указав на экономические и туристические перспективы.

Иностранные туристы, их сейчас здесь 80 процентов, признаются, что больше всего впечатляет застывшая во времени эпоха.

В выходные дни на КПП "Дитятки" – главных воротах в Чернобыльскую зону – собирается до тысячи легальных туристов. Их встречают и провожают проверками, в основном дозиметрическими. Каждому выдают бытовой дозиметр, чтобы самим измерить уровень радиации.

Самая популярная зона – Припять. Заходить внутрь зданий запрещено.

Сейчас туроператоры добиваются включения Чернобыльской зоны в Список ЮНЕСКО.

По словам гидов, после аварии в закрытую зону вернулись жить около 2300 человек. Сейчас их осталось всего 115. Самым "молодым" самоселам далеко за 70.