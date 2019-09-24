"По следам сериала НВО": что показывают в Чернобыле туристам, а что скрывают и почему

Сериал "Чернобыль" от НВО напомнил об аварии на АЭС. В мире опять заговорили о Чернобыльской катастрофе. Как результат – в зоне отчуждения зафиксировали рекордное количество туристов: только официально за год здесь побывали 70 тысяч человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "новой жизни" Чернобыльской зоны, указав на экономические и туристические перспективы.

Иностранные туристы, их сейчас здесь 80 процентов, признаются, что больше всего впечатляет застывшая во времени эпоха.

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В выходные дни на КПП "Дитятки" – главных воротах в Чернобыльскую зону – собирается до тысячи легальных туристов. Их встречают и провожают проверками, в основном дозиметрическими. Каждому выдают бытовой дозиметр, чтобы самим измерить уровень радиации.

Самая популярная зона – Припять. Заходить внутрь зданий запрещено.

Сейчас туроператоры добиваются включения Чернобыльской зоны в Список ЮНЕСКО.

По словам гидов, после аварии в закрытую зону вернулись жить около 2300 человек. Сейчас их осталось всего 115. Самым "молодым" самоселам далеко за 70.

"Настоящее время"
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