Насколько известно, Сешнс стал первым действующим членом администрации Трампа, дававшим показания спецпрокурору Мюллеру, пишет New York Times со ссылкой на представителя министерства юстиции США Сару Исгур Флорес.

Газета уточняет, что допрос прошел на прошлой неделе и длился несколько часов.

Трамп во вторник заявил, что "совершенно не обеспокоен" по поводу прошедшего допроса Сешнса, сообщает Рейтерс.

Ранее в январе американская пресса сообщала, что команда Роберта Мюллера может допросить и самого президента Трампа.

По данным анонимных источников, юристы Трампа якобы не разделяют его энтузиазма и всячески противятся личной встрече президента со спецпрокурором с глазу на глаз.

Близится конфронтация с Трампом?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Расследование Роберта Мюллера добралось до кабинета министров Трампа.

Это, конечно, серьезное развитие событий, но сюрпризом его не назовешь, так как Джефф Сешнс оказался на стыке сразу нескольких направлений работы спецпрокурора.

Бывший сенатор встречался с представителями России, когда он был одним из главных советников штаба Трампа, когда тот еще был кандидатом в президенты. Он предпочитал не вдаваться в детали того, что именно он обсуждал с российскими чиновниками.

Джефф Сешнс также может знать причины, по которым Трамп уволил тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми. Факт увольнения Коми может стать одним из центральных элементов обвинения в том, что президент или его администрация препятствовали отправлению правосудия.

Остается лишь несколько главных советников Трампа, которые работали как во время предвыборной кампании, так и в администрации, и которые еще не встречались со спецпрокурором.

Речь идет о вице-президенте Майке Пенсе, Дональде-Трампе-младшем и Иванке Трамп.

Ну и, конечно, о самом президенте.

Расследование Мюллера, судя по всему, подходит к конфронтации с президентом. И тогда бывшему главе ФБР придется выложить все карты на стол.