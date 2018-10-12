В то же время пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Синода.
Перевод решения Синода:
Объявление
Под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 для изучения и обсуждения вопросов повестки дня.
Священный Синод подробно и долго обсуждал церковное дело Украины в присутствии Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфильського и Его Преосвященства Епископа Иллариона Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украине, и принял после расширенного обсуждения:
1) Подтвердить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.
2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.
3) Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогатив Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верных с Церковью.
4) Отменить обязательства Синодального письмо 1686, выданного при обстоятельствах того времени, которое оказывал в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха по любому богослужением , провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.
5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от восторга церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа.
Вселенский Патриархат, 11 октября 2018
главный Секретариат
Святого и Священного Синода
В нем сказано, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также указывается, что Киевская церковь всегда подчинялась и подчиняется напрямую Вселенскому патриархату.
В решении сказано, что синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.
Вселенский патриархат также отменил юридическое обязательство Синодального письма от 1686 года, которое давало право патриарху московскому посвящать в духовный сан киевского митрополита в порядке икономии.
Также Синод постановил призвать все вовлеченные стороны предотвратить присвоение церквей, монастырей и другого имущества, а также любых иных насильственных действий и мести, чтобы мир и любовь Христа побеждали.
В то же время в Киеве президент Петр Порошенко заявил, что после решения Синода все украинские православные церкви должны собраться на Собор и избрать главу новой Поместной церкви.
"И после Собора избранный предстоятель Украинской поместной церкви получит томос", - сказал он.
Ураган "Майкл" уничтожил базу ВВС США во Флориде
Ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе ВВС Тиндалл...
Правозащитник: во Владимирском централе заключенные вскрыли вены (1)
По данным "Комитета за гражданские права", около 20...
Проблемы с российской ракетой – головная боль для США
Служба транспортировки космонавтов на Международную...
Число голодающих в мире достигло 821 млн человек (3)
По данным Немецкой организации помощи голодающим мира,...
Что говорят в Киеве о решении Вселенского патриархата (5)
Синод Вселенского патриархата приступает к процедуре...
TOP новостей
Зарплаты в Литве: какие зарплаты у представителей самых прибыльных и самых популярных профессий (2)
Литва отличается большим количеством продавцов и...
Проблема краж из автомобилей: небезопасно даже оставлять машину в подземном гараже (7)
В последнее время владельцев автомобилей в Литве...
Литва, Великобритания и еще несколько стран выступают за санкции ЕС в связи с кибератаками (42)
Литва, Великобритания и еще несколько государств...
Вильнюсцы переезжают в гостиницы на время ремонта и бегут туда от повседневности (8)
Для многих гостиницы - это место, где люди...
Завершено рассмотрение дела о событиях 13 января 1991 года, приговор - в феврале (17)
Вильнюсский окружной суд в пятницу завершил...