В то же время пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Синода.

Перевод решения Синода:

Объявление

Под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 для изучения и обсуждения вопросов повестки дня.

Священный Синод подробно и долго обсуждал церковное дело Украины в присутствии Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфильського и Его Преосвященства Епископа Иллариона Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украине, и принял после расширенного обсуждения:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.

3) Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогатив Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верных с Церковью.

4) Отменить обязательства Синодального письмо 1686, выданного при обстоятельствах того времени, которое оказывал в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха по любому богослужением , провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от восторга церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа.

Вселенский Патриархат, 11 октября 2018

главный Секретариат

Святого и Священного Синода

В нем сказано, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также указывается, что Киевская церковь всегда подчинялась и подчиняется напрямую Вселенскому патриархату.

В решении сказано, что синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

Вселенский патриархат также отменил юридическое обязательство Синодального письма от 1686 года, которое давало право патриарху московскому посвящать в духовный сан киевского митрополита в порядке икономии.

Также Синод постановил призвать все вовлеченные стороны предотвратить присвоение церквей, монастырей и другого имущества, а также любых иных насильственных действий и мести, чтобы мир и любовь Христа побеждали.

В то же время в Киеве президент Петр Порошенко заявил, что после решения Синода все украинские православные церкви должны собраться на Собор и избрать главу новой Поместной церкви.

"И после Собора избранный предстоятель Украинской поместной церкви получит томос", - сказал он.