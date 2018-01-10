В заявлении указывается, что два президента "обсудят пути для укрепления и углубления стратегичекого партнерства в вопросах региональной безопасности и экономического сотрудничества".

Помимо этого Трамп и Назарбаев будут обсуждать ряд вопросов по международной политике, включая проблему Афганистана, с которыми Казахстан будет сталкиваться во время своего председательства в Совете Безопасности ООН. В преддверии визита в Вашингтон Нурсултан Назарбаев во вторник, 9 января, встретился с послом США в Казахстане Джорджем Кролом, с которым обсудил текущее положение взаимоотношений двух стран.

Приглашение посетить США Назарбаев получил в начале сентября во время телефонного разговора с Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.