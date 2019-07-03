В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще были 80 ранены. Эти данные в среду, 3 июля, сообщили ливийскихофициальных лиц. Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре.
Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую". Ранее, в понедельник, ЛНА, объявившая наступление на Триполи, объявила о грядущем проведении тяжелых авианалетов на город, — после того, как другие военные действия не принесли результата. При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.
75-летний генерал Халифа Хафтар — бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году. Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.
ФБР не нашло зарина в письме, полученном в штаб-квартире Facebook
Полученное в штаб-квартире Facebook письмо, в котором,...
Стрельба в торговом центре в пригороде Сан-Франциско: есть пострадавшие
Двое человек получили ранения, еще двое незначительно...
Норвегия заявляет, что не выявила повышения радиации после пожара на российской подлодке
Норвежские власти заявили во вторник, что не...
Президент ПАСЕ: Киев обязан пригласить Ассамблею наблюдать за выборами (1)
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы...
TOP новостей
Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (19)
Литовское правительство в среду одобрило повышение...
ФОТО: Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (79)
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
Секрет успеха снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль": каждая деталь сработала на общую идею (19)
Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты (6)
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31000 евро (1)
Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс....