Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.
Сообщения о внушительных акциях протеста поступают из Решта и Керманшаха; собрания поменьше отмечены в Ширазе, Исфахане и Хамадане. На самом многочисленном митинге — в Мешхеде на северо-востоке страны — были арестованы 52 человека.
Image caption Демонстрация в Мешхеде в четверг
Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен — куриные яйца за неделю подорожали вдвое. Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.
Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь — Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.
Спонтанные протесты — редкое явление в стране с развитым репрессивным аппаратом. Власти по традиции заявили, что за обострением внутриполитической ситуации стоят иностранные агенты и контрреволюционные элементы, и пообещали решительно пресекать несанкционированные акции.
Иранская экономика выбралась из рецессии, а инфляция замедлилась, однако безработица по-прежнему высока, а бизнес страдает от нехватки инвестиций. Средняя иранская семья, по подсчетам Би-би-си, за последнее десятилетие обеднела на 15%.
Многие в Иране недовольны тем, что власти тратят деньги на геополитические игры, ввязываясь в конфликты в Йемене, Сирии и Ираке, а также на пропаганду ислама шиитского толка в пику суннитам во главе с заклятым врагом Ирана — Саудовской Аравией.
Президент Хасан Роухани рассчитывал на рост экономики благодаря ядерной сделке с США и еще пятью странами, в том числе Россией, подписанной в июле 2015 года. Сделка предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Однако смена президента в США поставила сделку под угрозу: в октябре Дональд Трамп назвал Тегеран фанатичным режимом и пообещал пересмотреть договоренности.
В пятницу Госдепартамент США отреагировал на демонстрации заявлением, в котором в очередной раз обвинил власти Ирана в том, что они "превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически истощенное государство-изгоя, главными экспортными товарами которого являются насилие, кровопролитие и хаос".
"Соединенные штаты решительно осуждают арест мирных демонстрантов. Мы призываем все страны открыто поддержать иранский народ и его требования соблюдать неотъемлемые права человека и положить конец коррупции", — говорится в сообщении Госдепа.
Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)
В украинском Харькове мужчина взял заложников в...
В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (6)
Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...
Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)
Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...
Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)
В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (5)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (78)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (28)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (68)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (189)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...