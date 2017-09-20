Все три ареста были произведены в городе Ньюпорт на юге Уэльса. Двое мужчин в возрасте 48 и 30 лет были арестованы в среду, еще один 25-летний мужчина был арестован накануне вечером.
"Сейчас под арестом находятся пять человек, обыски проводятся по четырем адресам. Мы полагаем, что обыски могут занять несколько дней", - сказал глава антитеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.
В субботу по делу о взрыве были арестованы двое мужчин: одного, которому 18 лет арестовали в порту Дувр, второго, 21-летнего взяли под арест на западе Лондона.
По предварительной информации, 18-летний юноша жил в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов в городе Санбери-он-Темз. В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.
Также известно, что в возрасте 15 лет юноша приехал в Британию из Ирака после смерти своих родителей.
По информации Би-би-си, еще до ареста о нем поступали сообщения в программу по борьбе с экстремизмом. Однако пока нет сведений о том, кто передал властям информацию о нем и в чем она заключалась.
21-летний мужчина, предположительно, является выходцем из Сирии по имени Яхья Фарук. Сообщается, что он работал в гриль-баре Aladdins в лондонском районе Хаунслоу и ранее также жил в доме Джонсов, будучи приемным ребенком.
Правоохранительные органы уже провели обыск в доме Джонсов в Санбери, в доме Фарука в Стануэлле и в гриль-баре, где он работал.
В минувшую пятницу в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - многие получили ожоги.
Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государство", запрещенная в России и других странах.
В распоряжении Би-би-си оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как в пятницу утром некий мужчина выходит из дома в Санбери с сумкой с логотипом сети супермаркетов Lidl.
Затем он сел на утренний поезд в Уимблдон, вышел из него в 07:46 и провел 20 минут в туалете на станции. После этого мужчина сел в метро и поехал в сторону центра.
Следователи полагают, что подозреваемый проехал четыре станции и сошел на остановке "Патни-бридж", не доехав одну станцию до "Парсонс-грин", где пять минут спустя произошел взрыв.
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