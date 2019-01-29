Во Франции во вторник, 29 января, задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге. Их подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление, подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point. Все подозреваемые - члены одной семьи.
11 декабря в Страсбурге 29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям рождественского базара , убив пять человек. Спустя два дня Шекатт был застрелен полицейскими при задержании.
До нападения на рынок его неоднократно привлекали к ответственности во Франции, Германии и Швейцарии за различные правонарушения. В 2017 году ФРГ выслала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме он уделял большое внимание религии, его заподозрили в приверженности радикальным исламским взглядам. При обыске в доме Шекатта был обнаружен USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший поклялся в верности террористической организации "Исламское государство".
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