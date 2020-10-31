По делу о теракте в Ницце задержан еще один подозреваемый

Полиция Франции задержала второго подозреваемого в причастности к нападению, совершенному в церкви Нотр-Дам в Ницце, сообщило агентство AFP в пятницу, 30 октября, со ссылкой на неназванных представителей органов правосудия. По его сведениям, под стражу взят 35-летний мужчина, который в день преступления предположительно контактировал с нападавшим. Несколькими часами был задержан первый вероятный сообщник преступника - мужчина в возрасте 47 лет. Следствие подозревает, что он также связывался с террористом незадолго до атаки.
В базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Не менее трех человек погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!". При задержании он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это нападение "исламистским терактом". Расследование ведет отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом. На всей территории республики объявлен высший уровень террористической угрозы.
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