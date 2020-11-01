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Полиция Франции задержала 33-летнего подозреваемого при обыске у другого фигуранта. Его роль в предполагаемом теракте в Ницце устанавливается.
По делу о нападении в Ницце задержан третий подозреваемый
© Sipa / Scanpix

Во Франции, после нападения предполагаемого исламиста в Ницце, в результате которого погибли три человека, задержан третий подозреваемый. 33-летний мужчина был задержан вечером 30 октября в квартире другого фигуранта, где он скрывался, сообщил представитель органов юстиции Франции в субботу, 31 октября. "Мы пытаемся установить его роль в этом деле", — сказал представитель.

Теперь под стражей по делу о теракте в Ницце находятся уже трое фигурантов. Ранее полиция задержала мужчин в возрасте 47 и 35 лет по подозрению в том, что они контактировали с исполнителем преступления за день до его совершения.

Нападение в Ницце

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По делу о теракте в Ницце задержан еще один подозреваемый


29 октября нападавший ворвался в базилику Нотр-Дам в Ницце и убил ножом мужчину и женщину. Одной раненой женщине сначала удалось бежать и укрыться в баре, но впоследствии она скончалась от полученных ранений. Следствие идентифицировало нападавшего как 21-летнего тунисца по имени Брахим Иссауи, который только недавно приехал во Францию из Италии.

Согласно сообщениям, нападавший несколько раз выкрикнул "Аллаху акбар!", прежде чем полиция ранила его выстрелами и задержала. Допрос нападавшего пока невозможен из-за полученных им тяжелых ранений. Во Франции дело ведет отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом. В Тунисе также открыто расследование.

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Deutsche Welle
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