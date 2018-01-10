"Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля", - написал Кара-Мурза. Квартал 2600 на Висконсин-авеню, расположенный между улицами Дэвис и Эдмунс, будет переименован в "Немцов-плазу". Как отмечает DW, на сайте мэрии Вашингтона подтверждения этой информации пока нет.

Как напоминает "Дождь", назвать территорию рядом с российским посольством именем Немцова предложил сенатор Марка Рубио в феврале 2017 года. Gредложение в начале декабря рассматривал городской совет столицы США. В его заседании принимала участие дочь Немцова Жанна.

Во вторник глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин анонсировал проведение 25 февраля марша в память о Немцове: "Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова". В прошлом году марши памяти Немцова 26 февраля прошли в нескольких российских городах. В Москве, по данным "Белого счетчика", в нем приняли участие около 15 тысяч человек.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Исполнителя убийства приговорили к 20 годам колонии строго режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет.

Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.