Он уточнил, что официальная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину убийства политика.

Городской совет Вашингтона в начале января единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Немцова. До этого документ поддержали в профильном комитете.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установке памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно разоряют народный мемориал на месте убийства политика.