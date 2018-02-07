Он уточнил, что официальная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину убийства политика.
Городской совет Вашингтона в начале января единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Немцова. До этого документ поддержали в профильном комитете.
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установке памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно разоряют народный мемориал на месте убийства политика.
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