Площадь перед российским посольством в Вашингтоне получила имя убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. О том, что соответствующий законопроект утвержден и вступил в силу, сообщил председатель Фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.
Eitynės B. Nemcovui atminti
© Reuters / Scanpix

Он уточнил, что официальная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину убийства политика.

Городской совет Вашингтона в начале января единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Немцова. До этого документ поддержали в профильном комитете.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установке памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно разоряют народный мемориал на месте убийства политика.

Радио Свобода
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