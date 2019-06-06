"В Таллине с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, — пояснил заместитель председателя комиссии Ивари Раннамаа. — Мы отдаем предпочтение историческим названиям.
Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллином конкретно ничего общего".
Название Суургильди плац было утверждено в 1989 году, причем исходным послужило решение о восстановлении исторических названий.
Комиссия считает, что имя Бориса Немцова можно увековечить и другим способом, например, установить мемориальную доску или провести мемориальную конференцию.
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